Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин. России не хватило десяти секунд до топ-8 

Чтобы попасть в восьмерку сильнейших и тем самым решить задачу на чемпионат Европы, сборной России по гандболу в последнем матче основного раунда нужно было не проиграть Германии. Команда Велимира Петковича подошла ко встрече сильнейшим составом. Но свою лучшую игру россиянам показать не удалось, хотя гандболисты и выложились на все 100%.

На протяжении всего матча сборная России словно была на американских горках. Команду ждал то провал, то взлет. Главной проблемой в первой половине первого тайма стала игра в защите. Если в самых ярких матчах турнира это был монолит, то в заключительной встрече основного раунда сил для построения непроходимой стены явно не доставало. Гандболисты сборной Германии довольно легко проходили оборону, расстреливая Виктора Киреева с убойных позиций.

Лишь после того, как Петкович взял свой первый тайм-аут, сборная России стала напоминать себя образца начала турнира. Столь же мощная оборона, уверенная игра голкипера, качественные атаки с бросками с дальней дистанции и скидками на линейного Александра Ермакова. Правда, оставаться на высоте продолжительное время россиянам не удалось. Концовка первого тайма перечеркнула все усилия, и немцы оторвались на пугающие четыре мяча – 16:12.

В былые времена сборная России с большой долей вероятности не сумела бы найти в себе силы вернуться в игру. Но что отличает команду Петковича – это умение проявлять волю и характер. Она не только нагнала немцев после перерыва – были все шансы даже одержать победу. За десять минут до финальной сирены после точного броска Дмитрия Санталова команда Петковича впервые за тайм вышла вперед – 26:25. А потом удерживала минимальное преимущество вплоть до самой концовки.

Россиянам удалось перевернуть игру за счет козырей, которые стали фирменным стилем на протяжении всего турнира – огневой мощи Сергея Марка Косоротова, забросившего восемь мячей, остроумия раздававшего голевые передачи Дмитрия Житникова, настырности Ермакова, куража Киреева.

Команда Петковича запомнится характером

Сборная России была близка, чтобы добиться лучшего результата на топ-турнирах за последние девять лет. Но сборной Германии удалось сравнять счет. После продолжительного владения мячом бундесманшафт вышла вперед – 30:29. Тем не менее, у сборной России оставалось десять секунд, и, учитывая, что команда Петковича не раз показывала, как умеет сражаться до последнего, – это было гигантское время. Но провести последнюю атаку не особенно удалось. Минимальное поражение 29:30 не пустило россиян в топ-8.

Тем не менее, несмотря на то, что формально задача не решена, сборная России едва ли заслуживает критических замечаний. У команды Петковича появилось единство и умение биться друг за друга, а мастерства российским гандболистам всегда хватало. Евро-2022 во многом напомнил турнир аналогичного статуса 2016 года – лучшего для национальной команды за последние шесть лет. Но этот чемпионат вселил гораздо больше оптимизма и надежд. Матчи с Норвегией и Испанией, пусть эта встреча и была проиграна, определенно войдут в историю. Итоговое место сборной России на Евро-2022 станет известно 26 января поздно вечером, когда основной раунд завершится в группе I. Но уже сейчас команде можно смело сказать спасибо – этот турнир в ее исполнении запомнится надолго.