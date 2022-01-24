Гандбол. Чемпионат Европы-2022 среди мужчин. Чудо-гол Косоротова не помог России сохранить надежды на полуфинал

В воскресенье, 23 января, на чемпионате Европы-2022 по гандболу российская сборная выдала очередной невероятный по драматизму матч. К сожалению, ничейный исход ее встречи с поляками (29:29) поставил крест на надеждах команды Велимира Петковича впервые за 20 лет сыграть в полуфинале континентального первенства.

В этой встрече в состав сборной России вернулся один из ее лидеров – Сергей Марк Косоротов, отбывший положенный по регламенту пятидневный карантин после положительного теста на коронавирус. Правда, и у команды Польши в команде появился пропустивший по той же причине несколько матчей ведущий защитник Мацей Гебала. Так что в каком-то смысле усиление российской атаки было скомпенсировано восстановлением оборонительных порядков соперника. Тем не менее, именно три мяча Косоротова в первые 13 минут встречи позволили сборной России захватить лидерство – 7:4. Однако тут к польской команде помощь пришла оттуда, откуда и сами они ее не очень ждали. Вышедший на замену второй вратарь поляков Матеуш Зембржицки, который до этого на чемпионате Европы совсем не блистал, именно в этой встрече начал творить что-то невероятное. Из первых 11 бросков по своим воротам он отразил 8, и за это время сборная Польши не только ликвидировала свое отставание, но и повела в счете. В итоге на перерыв команды ушли с минимальным перевесом польской команды – 12:13.

Во втором тайме сборная России все-таки нашла ключи к воротам Зембржицки и к 45-й минуте вновь оторвалась в счете на три мяча – 23:20 после точного броска Михаила Виноградова. Но вновь, как и в предыдущей встрече с испанцами, добытое незадолго до окончания встречи комфортное преимущество быстро растаяло. И опять все должна была решить концовка.

Для того, чтобы сохранить шансы на попадание в полуфинал, сборной России была необходима только победа. При ничейном счете на предпоследней минуте игры команда Петковича начала атаку, но дважды женская бригада арбитров из Франции останавливала свистками проходы Дмитрия Житникова. А затем и вовсе наказала российских гандболистов переходом мяча за неправильную постановку заслона. Когда за 30 секунд до окончания игрового времени поляки начали свою атаку, стало понятно, что добиться необходимой победы сборной России уже вряд ли удастся. Тем более, что страсти кипели не только на площадке, но и за ее пределами, и за 17 секунд до сирены красной карточкой был наказан главный тренер сборной России. Реализовала численное преимущество польская команда, когда играть оставалось всего три секунды – точный бросок нанес Михал Дашек, и счет стал - 28:29. За такое время провести ответную атаку в гандболе практически невозможно, но сборной России удалось почти невероятное. Сергей Марк Косоротов получил мяч в центре площадки, сделал несколько шагов вперед и метров с 15 бросил точно в нижний угол ворот Зембржицки, который, похоже, не сразу понял, что же именно произошло. 29:29 - и эта невероятная ничья не принесла радости ни одной команд. Сборной Польши она не позволила уйти с последнего места в группе, а российская команда с этим результатом потеряла все шансы попасть в четверку сильнейших команд континента.

- Это был тяжелый и эмоциональный матч. Мы отлично начали встречу, повели «плюс три», но потом очень здорово проявил себя польский вратарь, который сделал отразил несколько сложнейших мячей, - сказал на послематчевой пресс-конференции Велимир Петкович. – В результате мы позволили соперникам уйти на перерыв лидерами. Но наша команда до последних секунд показывала настоящую волю к победе. Она продемонстрировала на этом турнире характера больше, чем любая другая сборная России за последние годы. И я горжусь ею!

Во вторник, 25 января, сборной России предстоит провести заключительный для нее матч чемпионата Европы-2022 против сборной Германии, победа в котором позволит ей занять четвертое место в группе, а, значит, войти в восьмерку сильнейших команд континента.

Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Заключительный матч сборной России в основном групповом раунде (время московское):

25 января. 20:00. Россия – Германия

Прямая трансляции матча Россия - Германия – на каналах «Матч.ТВ» и «Матч.Игра». Трансляции других встреч турнира – на каналах «Матч.Игра» и «Матч.Арена».

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.