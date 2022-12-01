Гана – Уругвай: что ждать и где смотреть 

В заключительный день группового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. В пятницу, 2 декабря, в 18.00 по московскому времени начнутся сразу два параллельным матча в группе H, причем, весьма вероятно, именно во встрече Ганы и Уругвая определится обладатель второй (Португалия уже гарантировала себе место в 1/8 финала) путевки в плей-офф. Olympics представляет анонс матча Гана – Уругвай.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Гана – Уругвай. Группа H. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эль-Джануб»

Безусловно, Гана сейчас находится в привилегированном положении по сравнению с Уругваем. Победа над Республикой Кореей в феерическом матче привела к тому, что судьба африканской команды - в ее руках. Выигрыш у Уругвая на 100 процентов гарантирует выход в плей-офф, да и ничья может дать шанс, в случае, если Корея не обыграет соперников с разницей в два мяча или, скажем, 4:3 (при 0:0 в игре Ганы и Уругвая, при результативной ничье придется забивать еще больше). Но, конечно, Гана хочет побеждать, как и ее 22-летний лидер Мохаммед Кудус, который в матче с Республикой Кореей стал вторым самым молодым африканским автором дубля на ЧМ в истории после нигерийца Ахмеда Мусы (тот на ЧМ-2014 дважды поразил аргентинские ворота в возрасте 21 года и 254 дня).

В свою очередь, перед уругвайцами стоит куда более трудная задача - после ничьи с корейцами и поражения от португальцев им не просто надо побеждать, но и следить за игрой Португалия - Республика Корея. Надеясь что Криштиану Роналду и партнеры, как минимум, не проиграют. В противном случае, им может не хватить даже победы с разницей в два мяча. Ведь корейцы при одинаковой разнице мячей при минимальном выигрыше у португальцев могут выйти вперед за счет забитых голов - у них их пока два, у уругвайцев - ноль. Хотя знаменитый форвард Эдинсон Кавани считает, что шансы на выход в 1/8 финала отнюдь не потеряны.

Между собой Гана и Уругвай встречались прежде всего однажды, зато матч получился феноменальным - Уругвай выиграл по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира-2010. Причем Луис Суарес выбил мяч рукой из пустых ворот в концовке дополнительного времени при счете 1:1, но ганцы не реализовали пенальти, за что и поплатились.