Футбол. Жеребьевка ЧМ-2022. Состав корзин, где смотреть

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу пройдет в Дохе 1 апреля 2022 года. Начало в 20.00 по московскому времени. Уже известно большинство участников турнира – оставшиеся пять путевок распределяться после окончания отбора в Северной Америке, стыков в европейской зоне и межконтинентальной.

Соответственно, не все команды узнают своих соперников сразу. Но уже понятна общая структура корзин. И полный состав первой. Они составляются согласно актуальному рейтингу ФИФА. Также хозяйка турнира автоматически попадает в первую.

Итак, в первой корзине будут: Катар (страна-хозяйка), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Во вторую попали: Германия, Нидерланды, Дания, Швейцария и Уругвай. Если на ЧМ-2022 выйдут США и Мексика, то обе эти команды окажутся во второй корзине.

Состав третьей корзины выглядит следующим образом: Сенегал, Иран, Корея, Марокко, Польша, Сербия и Япония, Канада (при условии победы над Панамой) либо Тунис (при условии, что Канада не победит Панаму).

Четвертая корзина: Гана, Камерун, Саудовская Аравия, Эквадор, а также победитель стыковых матчей в Европе (Шотландия, Украина или Уэльс) и победители межконтинентальных стыков (ОАЭ, Перу или Австралия).

Всего 32 сборные будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Два победителя выйдут из группы в 1/8 финала, дальше турнир пройдет по классической системе с выбыванием.

Для игр финального турнира задействуют восемь стадионов. Семь из них построены специально к чемпионату мира, а один – «Халифа Интернешнл» (на нем пройдет матч за 3-е место) был реконструирован. Семь из восьми стадионов оснащены системой охлаждения воздуха. Добавим, что ЧМ-2022 - это первый чемпионат мира в истории, который пройдет зимой. Из-за этого все чемпионаты даже скорректируют внутреннее расписание, чего до этого в современной истории не было. Одна из особенностей турнира в Катаре – болельщикам и командам не придется слишком много ездить. Максимальное расстояние между двумя стадионами – 75 километров, а минимальное всего 5.

Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала – 3 - 6 декабря, 1/4 финала – 9 - 10 декабря, 1/2 финала – 13 - 14 декабря, матч за 3-е место – 17 декабря, финал – 18 декабря.

Матч открытия, в котором точно сыграет сборная хозяев, пройдет 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт». Начало – в 13.00 по московскому времени. Финал состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало – в 18.00.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая выиграла титул в 2018-м году, победив в финале Хорватию. Национальная команда России решением ФИФА отстранена от участия во всех международных турнирах.

В прямом эфире жеребьевку чемпионата мира по футболу 2022 года покажет «Матч ТВ». Также трансляцию можно увидеть на официальном сайте холдинга.