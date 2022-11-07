Футбол. Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций: «Шериф» сыграет с «Партизаном» и другие пары

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала футбольной Лиги конференции. В первом раунде плей-офф сыграют 16 клубов: 8 команд, занявших второе место в групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь команд, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Конференций

«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия)

«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария)

«Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния)

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша)

«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия)

АЕК (Греция) — «Днепр-1» (Украина)

«Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия)

Кто уже вышел в 1/8 финала Лиги конференций?

«Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), «АЗ» (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция) и «Слован» (Словакия).

Одним из самых интересных противостояний станет встреча «Шерифа» с «Партизаном». Молдавский клуб занял третье место в группе Лиги Европы в соперничестве с «Манчестер Юнайтед», «Вильярреалом» и «Омонией». «Партизан» же уступил первое место в группе Лиги конференций «Ницце». Шансы на проход дальше у обоих команд примерно равны. Многое будет зависеть от зимнего трансферного окна и возможного усиления.

Когда пройдут матчи 1/16 финала Лиги конференций?

Встречи пройдут 16 и 23 февраля. Время начала матчей станет известно позже.

Где смотреть матчи 1/16 финала Лиги конференций?

В прямом эфире встречи покажут каналы холдинга «Матч».