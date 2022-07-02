Футбол. Женский чемпионат Европы 2022. Где смотреть и что ждать

С 6 по 31 июля в Англии пройдет финальная часть женского чемпионата Европы по футболу. Шестнадцать сборных сыграют в четырех группах, по две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. В списке участниц сборная Португалии заменила сборную России, которая, как и все национальные команды страны, была отстранена от участия во всех международных соревнованиях по решению УЕФА.

Состав групп женского Евро-2022

Группа A: Англия (хозяйка), Австрия, Норвегия, Северная Ирландия

Группа B: Германия, Дания, Испания, Финляндия

Группа C: Нидерланды (действующий чемпион), Швеция, Португалия, Швейцария

Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия

16 команд – определенное нововведение. Это лишь вторая финальная часть, где сыграют столько сборных. До этого в решающем раунде играло 12 команд. Дополнительные новшества – использование VAR (ранее на женских матчах он применялся не активно) и технологии, фиксирующей пересечение мяча.

Вообще женский чемпионат Европы должен был пройти летом 2021 года, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Однако страна-хозяйка и состав участников (за исключением одной замены) остались прежними. Интересен масштаб события – турнир пройдет в восьми английских городах на десяти стадионах. Матч-открытие пройдет на стадионе «Олд Траффорд», где обычно выступает «Манчестер Юнайтед». Финал – на «Уэмбли». Билетов на решающий матч уже не осталось в продаже: организаторы ожидают на трибунах около 80 тысяч человек.

Кто фаворит?

Одним из главных претендентов на победу считается сборная Англии. В это очень верят в стране-хозяйке соревнований. Местная федерация сделала все, чтобы обеспечить успех. Для этого даже пришлось расстаться с известным английским футболистом Филом Невилом – он в течение трех лет возглавлял команду. Но в сентябре 2021-го на пост главного тренера назначили Сирену Вигман – именно она привела Нидерланды к титулу чемпионок Европы. Вероятно, оптимальный выбор для команды, которая желает завоевать трофей. При ней продолжилась беспроигрышная серия – 16 июня англичанки крупно победили сборную Бельгии, а беспроигрышная серия достигла семи матчей.

Помимо Англии букмекеры считают фаворитами Францию, Германию и Испанию – именно эти команды входят в тройку лидеров в рейтинге УЕФА. Немецкая команда хоть сейчас и переживает не лучшее время, но по-прежнему остается самой титулованной из всех: у нее – два титула чемпионок мира и восемь побед на чемпионатах Европы.

Кстати, уже в первом туре болельщиков ожидает интересное противостояние – Германия сыграет с Данией – это своеобразный ремейк финала предыдущего Евро.

Полное расписание матчей доступно на официальном сайте УЕФА.

Где смотреть чемпионат Европы по футболу среди женщин?

В прямом эфире матчи будет показывать холдинг «Матч ТВ». Первую игру турнира Англия – Австралия федеральный канал покажет в прямом эфире. Остальные трансляции проведут другие каналы холдинга, либо они будут доступны на официальном сайте.