Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Украина победила Шотландию и теперь сыграет с Уэльсом

Сборная Украины по футболу в первом матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 победила Шотландию 3:1. Таким образом, команда Александра Петракова вышла в финал квалификации, где сыграет с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

Украина очень резво начала матч – уже в самом начала ее игроки создали несколько моментов у ворот Крейга Гордона. Поэтому гол Андрея Ярмоленко на 33-й минуте выглядел логичным. Он получил пас от Руслана Малиновского, выскочил к воротам и изящно перебросил выбежавшего в его сторону вратаря. После перерыва украинцы стали играть еще более агрессивно – соперник в основном отбивался, и стало понятно, что второй гол лишь дело времени. Так и получилось – Роман Яремчук здорово выпрыгнул после навеса с фланга и максимально приблизил Украину к финалу плей-офф.

Однако шотландцы все-таки посопротивлялись – на 79-й минуте они сократили преимущество после грубой ошибки Георгия Бущана. Казалось, интрига жива. Но уже в дополнительное время финальную точку поставил Артем Довбик с передачи Александра Зинченко.

Теперь Украина 5 июня сыграет с Уэльсом за путевку в Катар. Валийцы прошли в финал плей-офф, победив Австрию со счетом 2:1.

Победитель пары попадет в группу B чемпионата мира, где сыграет с Англией, США и Ираном.