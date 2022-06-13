Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Межконтинентальные стыковые матчи. Где смотреть и что ждать

13 и 14 июня состоятся последние матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. За две оставшиеся путевки в Катар поборются команды, попавшие в межконтинентальные стыковые матчи. Австралия сыграет с Перу в понедельник, а Коста-Рика примет Новую Зеландию во вторник.

В первом матче безусловным фаворитом является сборная Перу. Хоть Австралия много лет назад сменила конфедерацию и выступает в Азии, глобально команда не стала сильнее. А сейчас переживает период, когда футболисты, играющие в Европе, не являются большими звездами и в основном сидят на скамейке запасных. Сборная Перу попросту является более организованной командой, к тому же она до последнего боролась за прямую путевку на чемпионат мира в зоне Южной Америки. До четвертого места не хватило двух очков. Так что теперь команда просто обязана завоевать путевку и поехать в Катар.

Коста-Рика – традиционный участник чемпионатов мира, и многие наверняка удивятся, если команда уступит путевку Новой Зеландии. Команда из Океании всего раз выступала в финальной части турнира, и сейчас нет особых предпосылок для изменения тенденции. Коста-Рика должна была получить путевку в Катар напрямую, но на удивление невыразительно прошла отбор – без стыковых матчей на ЧМ-2022 попали Канада, Мексика и США. Однако это лишь повод собраться и продемонстрировать свой уровень. Новой Зеландии точно придется очень тяжело.

Где смотреть матчи Перу – Австралия и Коста-Рика – Новая Зеландия?

Следить за их ходом можно на официальном сайте FIFA.