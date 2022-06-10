Футбол. Лига наций. Украина – Армения. Где смотреть и что ждать?

В субботу, 11 июня, в групповом этапе футбольной Лиги наций сборная Украины сыграет с Арменией. Встреча пройдет в польском городе Лодзь и станет формально домашней для команды Александра Петракова.

Украинские футболисты немного улучшили себе настроение после победы над Ирландией в первом для них матче Лиги наций. До этого команда уступила Уэльсу и не смогла попасть на чемпионат мира-2022, поэтому требовались позитивные эмоции. Их принес Виктор Цыганков – именно его гол помог победить Ирландию. Но следующий соперник – куда более интересный – сборная Армении.

Хоть национальная команда ни разу не попадала в финальную часть крупных турниров, но в Лиге наций она совершает настоящий прорыв. За два года Армения пробилась из слабейшей Лиги D в Лигу B, где и сыграет с Украиной. И бодро начала новый розыгрыш, победив Ирландию. Потом, правда, было поражение от Шотландии, однако шанс побороться за высокие места еще есть. Для этого точно нельзя проигрывать в следующем матче.

А от Украины наоборот ждут только победы. Временного лидера группы – Шотландию – они обыграли в недавнем отборе на ЧМ-2022. Так что команда точно должна занимать первое место и выходить в Лигу А.

Где смотреть матч Украина – Армения в Лиге наций 2022/23?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа Okko. Начало трансляции 16.00.