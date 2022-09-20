Футбол. Лига наций. Шотландия – Украина: что ждать и где смотреть

В среду, 21 сентября, в первом туре группового этапа футбольной Лиги наций встретятся Шотландия и Украина. Матч состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Изначально игра должна была пройти в июне, но ее сдвинули на сентябрь из-за стыковых матчей чемпионата мира. А в них участвовали оба соперника – тогда Украина победила Шотландию 3:1, но в решающем матче за путевку в Катар уступила Уэльсу 0:1. Теперь команды встретятся вновь.

Лига Наций-2022/23. Фавориты, расписание, трансляции

Любопытно, что Украина лидирует в группе, несмотря на меньшее количество матчей. У нее 3 игры, при этом 7 очков. На выезде команда Александра Петракова победила Ирландию, дома – Армению, а в последней игре сыграла вничью с той же Ирландией. Получается, Украине осталось провести три встречи, но ближайшая будет крайне важной и определит дальнейшие турнирные перспективы обеих команд. Ведь у Шотландии тоже три матча, но она только на одно очко отстает от Украины. В последнем соперников ждет второй матч, а между играми они проведут встречи с аутсайдерами группы.

Занять первое место важно для обеих команд. Но шансы Шотландии в очном матче оцениваются как очень высокие. Во многом из-за травмы Александра Зинченко, который получил повреждение в матче за «Арсенал».

Где смотреть матч Шотландия – Украина?

В прямом эфире встречу покажет платформы Okko Sport и MEGOGO. Начало в 21.45.