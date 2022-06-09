Футбол. Лига наций. Англия – Италия: где смотреть и что ждать

В субботу, 11 июня, в групповом этапе футбольной Лиги наций Англия сыграет с Италией. Эти две команды встретятся впервые с момента финала Евро-2020, когда подопечные Роберто Манчини переиграли соперника в серии пенальти. Но с того момента уже многое изменилось. У обеих сборных очень много проблем.

Италия столкнулась с неизбежной сменой поколений. Состав, выигравший Евро-2020, объективно был довольно возрастной. А молодежь в нем выходила в основном на замену. Поэтому теперь Манчини постепенно выводит ветеранов из состава – против Аргентины последний матч провел Джорджо Кьеллини. А его многолетний партнер по центру обороны Леонардо Бонуччи сел на скамейку. Теперь у Италии пробуют пробиться в основу новые герои – например, против Германии на замену здорово вышел 18-летний Вилли Ньото. И пока Манчини просит у федерации только одного – времени: «Победа на Евро была волшебной. Но теперь нам нужно начинать заново, чтобы приблизиться к тому волшебству. Нам нужно время. Мы не можем просто взять игроков из ниоткуда», – говорил тренер официальному сайту УЕФА.

Италия в предыдущих двух турах сыграла вничью с Германией и победила Венгрию, поэтому команда сейчас на первом месте в группе. А вот у Англии – проблемы. В первую очередь с результатами. Поражение от Венгрии и ничья с Германией – явно не такого результата ждали от команды Гарэта Саутгейта. Но в игре с Италией он может реабилитироваться и уйти с последнего место в группе.

Где смотреть матч Англия – Италия в Лиге наций 2022/23?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа Okko. Начало трансляции 21.45.