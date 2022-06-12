Футбол. Лига наций 2022/23. Украина – Ирландия: где смотреть и что ждать

Во вторник, 14 июня, в четвертом туре группового этапа футбольной Лиги наций Украина сыграет с Ирландией. Неделю назад эти команды уже встречались, и тогда команда Александра Петракова одержала довольно убедительную победу.

Вообще Украина явно пережила неудачу в борьбе за выход на чемпионат мира-2022. После поражения от Уэльса в решающем матче стыков у них две победы подряд – над Ирландией и Арменией. Несмотря на то, что у команды остается перенесенный матч с Шотландией, она уже возглавляет свою группу. Так что вторая игра с Ирландией должна окончательно поставить точку в вопросе, кто уйдет на большую паузу лидером.

Ирландия после поражения от Украины явно тоже сделала выводы. И с крупным счетом переиграла Шотландию – одного из фаворитов группы. Так что теперь сложно предположить, что можно ожидать от ирландцев. Но просто украинцам точно не будет – за три очка предстоит серьезная борьба.

Где смотреть матч Украина – Ирландия в Лиге наций 2022/23?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа Okko Sport. Начало в 21.45 мск. На территории Украины встреча будет доступна на канале Футбол 1.