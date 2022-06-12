Футбол. Лига наций 2022/23. Казахстан – Словакия: где смотреть и что ждать

В понедельник, 13 июня, в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги наций встретятся сборные Казахстана и Словакии. Это второй матч соперников, а первый преподнес суперсенсацию – команда Магомеда Адиева победила со счетом 1:0. Сейчас именно Казахстан занимает первое место в группе, что также является большой неожиданностью. Ведь еще в прошлом розыгрыше сборная выступала в четвертой лиге и только первый год выступает в третьей. И сразу так успешно.

У Казахстана семь очков – позади победы над Азербайджаном, Словакией и ничья с Беларусью, которая подпортила команде шансы на первое место по итогам всех 6 туров. Так что на данный момент фаворитом группы так или иначе остается Словакия, несмотря на одно поражение. У сборной шесть очков – с минимальным счетом команде удалось одержать победы над Азербайджаном и Беларусью.

Теперь сборные ждет очный матч, который наверняка и определит основного фаворита в борьбе за выход в Лигу 2. В случае если победит Казахстан, то он уже вряд ли упустит первое место в двух оставшихся турах. Такая же ситуация со Словакией – победа выводит уже ее в лидеры, а забрать шесть очков против аутсайдеров, вероятно, будет несложно.

Так что матч за победу в группе пройдет уже в четвертом туре.

Где смотреть матч Казахстан – Словакия в Лиге наций 2022/23?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа Okko Sport. Начало в 17.00 мск.