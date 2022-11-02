Футбол. Лига Европы. «Шериф» – «Омония»: где смотреть и что ждать

В четверг, 3 ноября, в шестом туре группового этапа футбольной Лиги Европы сыграют «Шериф» и «Омония». Встреча пройдет в Молдове, и по ее итогам определится участник плей-офф Лиги конференций. Обе команды как раз разыграют ту самую путевку.

Изначально у «Шерифа» и «Омонии» было мало шансов на борьбу за место выше третьего. Мало на что можно рассчитывать, когда в группе есть «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Два европейских гранда ожидаемо кинулись в борьбу за первое место в квартете, а две другие разыгрывают третье. И пока явным фаворитом видится «Шериф». Хотя бы потому, что в первом матче он обыграл соперника в гостях со счетом 3:0. В том числе из-за этого у «Омонии» пять поражений подряд в Лиге Европы. У «Шерифа» – четыре поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0-10.

Соответственно, чтобы занять третье место «Омонии» нужно победить «Шериф» с разницей больше, чем в три гола. Но учитывая, что молдоване – максимально домашняя команда – это почти невозможный сценарий. Так что, вероятно, у «Шерифа» будет евровесна, пусть и в Лиге конференций.

Где смотреть матч «Шериф» – «Омония»?

В прямом эфире встречу покажет сайт «Матч ТВ». Начало в 19.45 мск.