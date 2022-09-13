Футбол. Лига Европы. «Шериф» – «Манчестер Юнайтед»: где смотреть и что ждать

В четверг, 15 сентября, в Тирасполе пройдет матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы «Шериф» – «Манчестер Юнайтед». Молдаванам не привыкать к именитым соперникам, и в этот раз к ним в гости приедет еще один. Кстати, впервые в истории. И, возможно, даже с легендарным Криштиану Роналду.

«Шериф» отлично начал выступление в еврокубках в группе – со счетом 3:0 одолел кипрскую «Омонию». Интересный факт, что в 9 матчах с соперниками в еврокубках в этом сезоне команда пропустила только четыре мяча. Оправдывает полная ставка на оборону. Но теперь Степаном Томасом началось выстраивание игры, задействующей атакующий потенциал команды. Здесь, судя по всему, все очень неплохо. Последняя игра это подтвердила.

«Манчестер Юнайтед» вряд ли делает глобальную ставку на Лигу Европы. Учитывая очень плотный календарь из-за чемпионата мира, в Молдавию не приедет полностью основной состав. Зато теоретически местные болельщики могут рассчитывать на появление в основе Криштиану Роналду. Нападающий с трудом вкатывается в сезон и уже не рассматривается тренерским штабом как безальтернативно основной игрок. Так что возможно его увидят в Тирасполе.

Где смотреть матч «Шериф» – «Манчестер Юнайтед»?

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», а также портал MEGOGO. Начало встречи в 19.45 мск.