Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» – «Шериф»: что ждать и где смотреть

В четверг, 27 октября, в пятом туре группового этапа футбольной Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Шериф». Это уже второй матч команд в этом турнире – сентябрьская игра завершилась победой англичан. Благодаря этому они могут оформить выход в плей-офф уже в ближайшей встрече.

И, скорее всего, это и случится. У «МЮ» девять очков после четырех матчей. Соответственно, им хватит ничейного результата против «Шерифа», чтобы обеспечить себе евровесну. Но главная интрига для всех – выйдет ли на поле Криштиану Роналду. Неделю назад он досрочно ушел в раздевалку, отказавшись выйти на замену в игре АПЛ с «Тоттенхэмом». Затем пропустил встречу с «Челси». Но, судя по всему, попадет в состав на матч с «Шерифом». Как сообщил главный тренер команды Эрик Тен Хаг, он и игрок решили друг с другом все вопросы, и футболист снова готов помочь клубу. Интересно, что свой единственный гол в нынешнем розыгрыше ЛЕ Криштиану забил именно «Шерифу».

Для клуба из Молдовы вряд ли результат этого матча будет сверхважным. Он борется за третье место в группе с «Омонией», и пока опережает соперника на три очка. А второй очный матч этих команд состоится в завершающем туре.

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Шериф»?

В прямом эфире встречу покажет «Матч! Футбол 1». Начало игры в 19.00 мск