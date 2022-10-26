Футбол. Лига Европы. «АЕК» – «Динамо» (Киев): что ждать и где смотреть

В четверг, 27 октября, в пятом туре группового этапа футбольной Лиги Европы в Ларнаке встретятся «АЕК» и «Динамо» (Киев). Это уже второй матч команд в этом турнире – сентябрьская игра завершилась победой киприотов. Благодаря этому они сейчас на третьем место в группе и, соответственно, в зоне выхода в плей-офф Лиги конференции.

«Динамо» Киев очень плохо проводит нынешний сезон. Хотя начиналось все на мажорной ноте – с борьбы за групповой этап Лиги чемпионов. Но потом только Лига Европы, где пока 0 очков после четырех матчей. В чемпионате страны также дела идут не очень – только 3 победы в 7 матчах. При этом не сказать, что команда играет плохо. Зачастую «Динамо» просто очень не везет. При этом у киевлян до сих пор остаются теоретические шансы попасть хотя бы в Лигу конференций.

Но для этого необходимо набирать очки в ближайшем матче на Кипре. А «АЕК» точно не отдаст победу просто так. Хотя накануне встречи с динамовцами хозяева проиграли принципиальному сопернику – «АПОЭЛу». Но вряд ли это глобально скажется на их настроении. Цель киприотов – занять третье место, а для этого им достаточно будет даже ничьи – это автоматически выведет их в плей-офф Лиги конференций.

Где смотреть матч «АЕК» – «Динамо» (Киев)?

В прямом эфире встреча будет показана на киноплатформе MEGOGO. Начало матча в 19.45.