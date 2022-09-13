Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» – «Селтик»: где смотреть и что ждать

В среду, 14 июля, во втором раунде группового этапа футбольной Лиги чемпионов сыграют «Шахтер» и «Селтик». Украинская команда стала одной из главных сенсаций в первом туре, переиграв «Лейпциг» 4:1. После этого Доменико Тедеско уволили из немецкого клуба.

«Шахтер» действительно неожиданно здорово начал выступление в этой Лиге чемпионов. От них не ожидали этого хотя бы потому, что команда лишилась большинства игроков основного состава. Именно – иностранцев. Многие воспользовались опцией ФИФА по приостановке контрактов и покинули Украину. Так что главный тренер Игор Йовичевич может рассчитывать в основном на местных футболистов. Но судя по матчу с «Лейпцигом» его это нисколько не смущает – результат пока есть. Да и есть все шансы навязать «Селтику» борьбу.

Шотландский клуб вернулся в Лигу чемпионов спустя много лет. И в первом же матче получил 3 мяча от «Реала». Не самый удачный старт для такого долгожданного возвращения. Несмотря на полное доминирование во внутреннем чемпионате, у команды с трудом получается показывать его на европейской арене. Всему виной уровень шотландского футбола, который пока не так высок. Однако если «Селтику» и брать очки в этой группе, то надо бороться именно с «Шахтером». «Лейпциг» с новым тренером точно не позволит себе пропустить четыре гола еще раз. И наверняка включится в борьбу за второе место в группе.

Где смотреть матч «Шахтер» – «Селтик»?

В прямом эфире встречу покажет портал MEGOGO. Начало встречи в 19.45 мск.