Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» – «Лейпциг»: что ждать и где смотреть

В среду, 2 ноября, в 6-м туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов встретятся «Шахтер» и «Лейпциг». Встреча пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского» – именно на этой арене в нынешнем сезоне украинский клуб проводит домашние матчи еврокубков.

Турнирный расклад накануне игры следующий: «Лейпцигу» достаточно не проиграть, и команда окажется в 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако если победит «Шахтер», то за счет личных встреч именно он попадет в плей-офф. Ведь 7 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов «Лейпциг» проиграл «Шахтеру» со счетом 1:4. После того матча был уволен главный тренер команды Доменико Тедеско и его сменил Марко Розе. С новым наставником дела пошли в гору – например, неделю назад немцы победили на своем поле «Реал» со счетом 3:2. Именно этот результат позволил им получить столь выгодное положение перед последним туром. А «Реалу» наоборот напрячься – ведь команда в итоге может оказаться на втором месте в группе, а это не лучший исход перед будущей жеребьевкой.

При этом «Шахтер» уже никому не уступит третье место – то есть стыковые матчи Лиги Европы для него уже гарантированы. Именно поэтому на последнюю игру тура команда может выйти с запредельным настроем. Ведь, вероятно, «Шахтер» останется единственным представителем страны в весенней стадии еврокубков. И ему наверняка хочется, чтобы это была Лига чемпионов, а не Лига Европы.

Где смотреть матч «Шахтер» – «Лейпциг»?

В прямом эфире встречу покажет киноплатформа MEGOGO. Начало встречи в 20.45.