Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» – «Шахтер»: что ждать и где смотреть

Во вторник, 25 октября, в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов в Глазго на стадионе «Селтик Парк» встретятся «Селтик» и «Шахтер». Украинская команда продолжает борьбу за место в 1/8 финала турнира, в то время как шотландцы могут рассчитывать только на третье место и попадание в Лигу конференций. Но и это при очень оптимистичном раскладе.

«Шахтер» и «Селтик» уже встречались во втором туре соревнований. Тогда игра завершилась со счетом 1:1. После украинцы провели двухматчевое противостояние с «Реалом» и в домашнем матче также смогли зацепить ничью. Благодаря этому сейчас команда на третьем месте в группе, и всего на один балл отстает от «Лейпцига», расположившегося на второй строчке. Но немцам предстоит еще матч с «Реалом», который пока не гарантировал себе место в плей-офф. Так что команда Анчелотти приложит для победы все силы. Поэтому вероятно, что уже в ближайшем туре «Шахтер» сможет выйти на вторую строчку в таблице.

Но для этого игрокам Йовичевича нужно побеждать «Селтик». У шотландцев только одно очко после четырех туров, а разница забитых и пропущенных мячей 2-9. И хотя «Шахтер» выступит в гостях, он точно не считается аутсайдером. За неделю в чемпионате страны он победил дважды, в том числе киевское «Динамо». К тому же мотивация выступлений в Лиге чемпионов всегда высока.

Где смотреть матч «Селтик» – «Шахтер»?

В прямом эфире встречу покажет портал MEGOGO. Начало встречи в 22.00.