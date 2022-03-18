Футбол. Лига чемпионов. Результаты жеребьевки 1/4 финала и остальных стадий

В штаб-квартире УЕФА, расположенной в Ньоне, состоялась жеребьевка решающих стадий футбольной Лиги чемпионов. В ней приняли участие 8 команд, победившие в первом раунде плей-офф.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 апреля. Ответные – 12 и 13 апреля. Пары команд следующие:

«Челси» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия) – «Атлетико Мадрид» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

Одна из самых интересных пар четвертьфиналистов – «Манчестер Сити» – «Атлетико». Команда Диего Симеоне в предыдущем раунде победила «Манчестер Юнайтед», не оставив команде во главе с Криштиану Роналду никаких шансов. Мадридцы играют дисциплинировано, а их планы явно не заканчиваются на следующей стадии. Они стремятся к победе во всем турнире.

«В первую очередь выражаю большое восхищение Пепом Гвардиолой и его работой в «Сити» в последние годы, которую видно от игры к игре. Конкуренция высока, у всех команд будут отличные противостояния. У нас будет время подготовиться к матчу с «Сити». Сейчас мы сконцентрированы на игре с «Райо Вальекано», и я думаю только об этом», – цитирует главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне газета «Marca».

А вот президент клуба Энрике Сересо заявил, что даже рад такой жеребьевке: «У меня хорошее предчувствие. Мы только вернулись из Манчестера, а теперь снова поедем туда. Мы хотим провести еще один отличный матч.

У «Манчестер Сити» отличный тренер, как и у нас. Хорошо, что мы не встретились с другими испанскими командами – «Реалом» или «Вильярреалом».

Финал – это фантастика, но пока для нас это мечта. Ни с кем не будет легко, но мы знаем соперника, как и он – нас», – сказал он.

В четвертьфинале явно придется непросто и «Челси». Команда из-за санкций, наложенных правительством Великобритании, вовсе может остаться без поддержки не только в Испании, но и на родном стадионе. Клубу запрещено продавать билеты, а в Лиге чемпионов к этому добавляется бан на абонементы. Поэтому на стадион могут пустить только болельщиков «Реала», если британское правительство не изменит своего решения.

«Сложный соперник. Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Сантьяго Бернабеу». Мы очень воодушевлены предстоящим матчем, – сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель в интервью официальному сайту клуба. – Футбол – для фанатов, поэтому я надеюсь, что мы найдем решение».

Важно, что определены и потенциальные полуфинальные соперники. В матчах, запланированных на 26, 27 апреля и 3,4 мая встретятся победитель первой и второй пары, а также третьей и четвертой. Финал пройдет 28 мая в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы Лиги чемпионов в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.

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