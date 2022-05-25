Футбол. Лига чемпионов. Финал. Что ждать и где смотреть

В субботу, 28 мая, в Париже пройдет финал футбольной Лиги чемпионов. В главном матче сезона встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Английский клуб проводит отличный сезон и уже выиграл два трофея – Кубок страны и Кубок лиги. А также до последнего боролся за победу в чемпионате, однако в последнем туре «Манчестер Сити» забрал себе трофей. «Реал» наоборот выиграл национальный чемпионат, а выступление команды в Лиге чемпионов похоже на сказку. Так что фаворита в этом матче предсказать невозможно.

Многие отмечают, что в последних матчах у «Ливерпуля» прослеживается усталость. Мощный и интенсивный сезон дают о себе знать. Хорошо еще, что на подготовку к финалу Лиги чемпионов обеим командам выделена почти целая неделя. За это время тренеры могут подвести футболистов к оптимальной форме для самого главного матча весны. Статистика, которая играет не в пользу англичан – команда пропускала первой в последних четырех матчах. Хоть и взяла в них 10 очков. Но знак не самый приятный, учитывая, какова ценность гола в решающих матчах. При этом Юрген Клопп излучает оптимизм. Ранее тренер говорил, что это самый сильный состав «Ливерпуля» из всех, с которыми он работал. А недавно его признали лучшим тренером АПЛ по итогам сезона. Многие жалеют его команда не смогла выиграть чемпионат АПЛ, так как она действительно до самого конца преследовала сильнейший «Манчестер Сити». После матча в воскресенье Клопп даже сказал, что брать вторые места, видимо, его судьба. Но это точно не относится к финалу Лиги чемпионов.

У «Реала» чуть более простая ситуация при подготовке к финалу. Они выиграли чемпионат почти месяц назад, поэтому их мысли уже давно именно о Лиге чемпионов. В этом турнире с командой происходит что-то невероятное: в каждой из стадий плей-офф мадридцы были на грани вылета, но чудом спасались и проходили дальше, оправдывая национальную поговорку, что Мадрид никогда не сдается.

Главный герой команды – нападающий Карим Бензема. У него 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И до рекорда Криштиану Роналду остается два мяча. Интересно, получится ли у него забить их в финале?

«Произошло что-то странное. Мы играли с очень сильными командами, которые перед началом сезона верили, что могут выиграть Лигу чемпионов. «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити»... Надо отдать должное игрокам. Они отдали все силы. Болельщики тоже здорово нам помогли. Они все время гнали нас вперед. Футболка тоже многое значит. Игроки знают, что такое гордость клуба. Для меня финал с «Ливерпулем» – словно дерби, ведь я остаюсь частью «Эвертона», – приводит слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Интересно, что для тренера это будет уже пятый финал Лиги чемпионов в карьере. Он выиграл три, а в субботу может победить в четвертый раз. Если это случится, тренер установит рекорд – ни у одного наставника нет стольких титулов в главном еврокубке. Помимо Анчелотти трижды в турнире побеждали Зинедин Зидан – с «Реалом» и легенда «Ливерпуля» Боб Пейсли.

Еще один важный факт – «Реал» никогда не проигрывал в финалах Лиги чемпионов. Это рекордный восьмой финал мадридцев, которые обошли по этому показателю «Милан» и «Ювентус».

Где смотреть финал Лиги чемпионов 2021/22?

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на официальном сайте холдинга. Начало встречи в 22:00 мск.