Футбол. Кубок Африки-2021: расписание матчей, турнирная таблица, где смотреть

С 9 января по 6 февраля в Камеруне пройдет Кубок африканских наций по футболу. Турнир неоднократно находился на грани отмены из-за вспышек коронавирусной инфекции, но в итоге его все же решили провести. Во многом это произошло из-за того, что в 2021-м КАН не организовывали как раз из-за пандемии. В этот раз в Камерун приедут 24 сборные, которые разделили на 6 групп. Регламент прост – на первом этапе команды играют друг с другом. Те, кто занял первое и второе места в группе, а также четыре сборные с лучшими показателями, ставшие третьими в своих группах, выходят в 1/8 финала. Финал состоится 6 февраля.

Кубок Африки не пользуется благосклонностью у большинства тренеров, возглавляющих команды в европейских клубных чемпионатах – никто не жаждет отпускать лидеров в разгар сезона. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вынужден раз в два года отпускать лучшую часть атаки команды – Мохамед Салах отправляется в расположение сборной Египта, а Садио Мане – Сенегала. Еще и гвинеец Наби Кейта традиционно приглашен в свою сборную. «Ливерпуль» потерял трех важных игроков, и это на фоне продолжающейся пандемии, жесткого графика и множества травм. Зато Египет и Сенегал – традиционные фавориты Кубка Африки. Вместе с ними основными претендентами на титул являются Алжир и Камерун. Почти все игроки этих сборных выступают в основе европейских клубов, поэтому противостояние получится очень серьезным.

Другие английские клубы также понесли серьезные потери: «Манчестер Сити» делегировал на Кубок Африки Рияда Мареза (Алжир), «Челси» – Эдуара Менди (Сенегал), «Арсенал» – Тома Парти (Гана), Мохамеда Эльнени (Египет). С кадровыми проблемами из-за КАН сталкиваются не только клубы АПЛ, но и представители других лиг. «Милан» борется за чемпионство в Серии А, но на месяц вынужден расстаться с двумя основными игроками – Исмаэлем Бенасером (Алжир) и Франком Кесси (Кот-д’Ивуар). Французские клубы тоже прилично «пострадают» – один только «Сент-Этьен» отпустил в Камерун 7 игроков.

Российская премьер-лига тоже не осталась в стороне – нападающий ЦСКА Чидера Эджуке попал в заявку сборной Нигерии на турнир. Но в отличие от остальных европейский клубов, для ЦСКА эта новость – скорее плюс. Дело в том, что в чемпионате России сейчас пауза до конца февраля, поэтому армейцы лишатся игрока только на время сборов. Также известно, что Кубок Африки – отличная площадка, чтобы показать себя перед большими европейскими клубами. ЦСКА наверняка хочет хорошо заработать на своем активе, а Эджуке вряд ли хочет всю жизнь играть в России. Поэтому если у нападающего получится проявить себя, в выигрыше останутся все стороны. Еще ожидалось присутствие в сборной Гвинеи нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, однако он не попал в заявку национальной сборной.

Состав групп Кубка Африки-2021

Группа А: Буркина-Фасо, Камерун, Кабо-Верде, Эфиопия.

Группа В: Гвинея, Зимбабве, Малави, Сенегал.

Группа С: Габон, Гана, Коморские острова, Марокко.

Группа D: Гвинея-Бисау, Египет, Нигерия, Судан.

Группа E: Алжир, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея.

Группа F: Гамбия, Мавритания, Мали, Тунис.

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