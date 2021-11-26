Футбол. Итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022. Россия сыграет с Польшей, также известен возможный соперник в финале 

Завершилась жеребьевка стыковых матчей квалификационного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Для команд, попавших в эту стадию, в том числе России, были определены три пути, в которых разыграют аналогичное количество путевок в Катар.

Национальная команда вынуждена играть стыковые матчи из-за поражения в последней игре группового этапа с Хорватией. Для выхода в финальную часть с первого места хватило бы ничейного результата, однако сборная проиграла 0:1. И теперь вынуждена отбираться через дополнительные матчи.

По итогам жеребьевки Россия попала в путь B. Первым соперником команды Валерия Карпина станет Польша. В случае успеха в одноматчевом противостоянии сборная сыграет с победителем пары Швеция/Чехия. Важно отметить, что первый и второй матч, если он состоится, команда сыграет на своем поле.

«Нормальный жребий. Могло быть и хуже, могло быть чуть лучше. Но это все на бумаге. Хотелось бы сыграть в «Лужниках», при полном стадионе. Рассматриваются и южные стадионы. Это, наверное, Краснодар и Ростов», — сказал в эфире «Матч ТВ» главный тренер сборной Валерий Карпин.

В путь A попали Шотландия/Украина и Уэльс/Австрия. Победители этих пар также сыграют в финале, где и будет разыграна путевка на чемпионат мира.

В пути C сыграют Италия/Северная Македония и Португалия/Турция.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта. Чтобы получить путевку в Катар нужно победить в обоих встречах.

Последний раз сборная России участвовала в финальной части чемпионата мира в 2018 году. Тогда это был домашний турнир, поэтому команда не проходила квалификацию и в итоге дошла до 1/4 финала.

Финальная стадия чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.