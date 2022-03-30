Футбол. ЧМ-2022. Южная Америка. Бразилия и Аргентина едут в Катар

В южноамериканской зоне завершился отбор на чемпионат мира 2022 года по футболу. В Катар напрямую квалифицировались Аргентина, Бразилия, Эквадор и Уругвай. Еще шанс выйти в финальную часть имеет Перу. Команда этой страны летом проведет стыковой матч с командой из Азии. Это будет либо ОАЭ, либо Австралия.

Судьба прямых путевок на ЧМ-2022 решилась намного раньше последнего тура отбора. Бразилия не проиграла ни одного матча (хотя остался еще один перенесенный с Аргентиной) и еще до начала этого года обеспечила себе место на мундиале в Катаре. Неудивительно, что в оставшихся играх Тите использовал резервный состав, чтобы просмотреть молодежь. Для главного тренера сборной следующий турнир, кстати, станет последним в этой должности. Но даже молодежь проявила себя в высшей степени профессионально: в последних трех матчах – три победы с общим счетом 12:0. Особенно драматичным получился матч с Чили – командой, которая в итоге не вышла в финальную часть. Сильно постаревший состав, отсутствие тренерских идей – похоже, сборная в большом кризисе. Для таких игроков как Клаудио Браво или Артуро Видаль это был последний шанс поехать на чемпионат мира. И они его упустили. Проиграли без всяких шансов Бразилии (0:4), когда требовалась только победа. В том матче здорово себя проявил даже Неймар, у которого большие проблемы в «ПСЖ». В знакомых для себя условиях он вновь продемонстрировал высокий уровень.

Аргентина пока отстает от Бразилии на 6 очков. Команда так и останется второй, но может сократить разрыв за счет очного матча. Они также ни разу не проиграли, но собрали слишком много ничьих. Как, например, в последнем матче с Эквадором, где пропустили на последней минуте. Тем не менее команда установила собственный рекорд – она не проигрывает уже 31 матч подряд. И вряд ли хочет сломать это достижение перед чемпионатом мира. Эквадор, к слову, удивил многих – команда до последнего боролась за третье место, но в итоге оказалась четвертой. Но в любом случае попала в финальную часть – в четвертый раз в своей истории.

Еще один участник финальной стадии – сборная Уругвая. Хотя многие сомневались, что команда сможет преодолеть кризис, в который попала по ходу цикла. Из-за этого пост главного тренера даже покинул легендарный Оскар Табарес. Его сменил Диего Алонсо и сразу выиграл четыре матча подряд. Это позволило уругвайцам закрепиться на третьей строчке и досрочно гарантировать себе место в Катаре. Хотя до этого было четыре поражения подряд. Еще один символизм цифры четыре – Уругвай в четвертый раз подряд выходит в финальную часть чемпионата мира, где наверняка поборется за выход из группы.

Но самой напряженной получилась борьба за пятое место, которое отправляло в стыковые матчи. До последнего тура на эту позицию претендовало три сборные – Перу, Колумбия и Чили. Любая осечка перуанцев могла вывести в плей-офф другую команду. Но в последнем туре они в прагматичном стиле забрали три очка у Парагвая и остались в борьбе за путевку. Колумбия с игроком «Зенита» Вильмаром Барриосом заняла только шестое место и завершила выступление в отборе.