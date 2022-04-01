Футбол. ЧМ-2022. Германия сыграет в группе с Испанией, составы всех групп 

В Катаре состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира 2022 года по футболу. В турнир пока квалифицировались 29 команд из 32 – они и узнали своих соперников в группе. Еще две путевки разыгрывают в межконтинентальном плей-офф: 13 и 14 июня пройдут матчи Коста- Рика – Новая Зеландия и Перу – Австралия/ОАЭ. А одну получит победитель стыков в европейской зоне: Уэльс ожидает соперника, который определится в матче Шотландия – Украина.

Состав групп финальной части ЧМ-2022 по футболу

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

В матче открытия сборная Катара сыграет c командой Эквадора 21 ноября на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре. Также любопытная деталь – сборная Англии сыграет в первый день чемпионата мира первый раз с 1966 года. Тогда же команда единственный раз в своей истории выиграла турнир, который проходил у нее дома.

1 апреля состоялась жеребьевка чемпионата мира-2022 по футболу Фото © 2022 Getty Images

Помимо жеребьевки был представлен официальный символ чемпионата мира – маскот Лаиб, что в переводе с арабского означает «сверхквалифицированный игрок». Согласно описанию на сайте ФИФА, Лаиб появился из «параллельной вселенной маскотов, которую невозможно описать». Поэтому каждому предлагается самостоятельно определить, на что похож Лаиб. Его описывают как предприимчивого, веселого и любопытного.

По решению ФИФА сборная России была отстранена от международных турниров. Команда должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыковых матчей в европейской зоне, и в итоге Польша напрямую вышла в финал, где обыграла Швецию и завоевала путевку на ЧМ-2022.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре на восьми стадионах. Турнир станет 22-м в истории и первым, который пройдет в одной из арабских стран. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в 2018 году выиграла турнир, прошедший в России.