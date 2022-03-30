Отборочный этап в финальную часть чемпионата мира по футболу завершился в зоне Африка. По его итогам в Катар поедут сборные Ганы, Сенегала, Марокко, Туниса и Камеруна.

Особенность африканской системы отбора в том, что ни одна команда не выходила в ЧМ-2022 напрямую. 10 сборных пробились в плей-офф и разыгрывали пять путевок в двухматчевом противостоянии. И в каждой из пар была своя интрига.

Например, в противостоянии Алжир – Камерун. В первом матче алжирцы выиграли 1:0. И ехали на ответную игру в качестве фаворитов. Однако на 22-й минуте они пропустили от Эрика Шупо-Мотинга. И так и не смогли отыграться. Матч перешел в добавленное время, а на 118-й минуте сборная Алжира все-таки сравняла счет. Оставалось дотерпеть всего несколько минут до финального свистка. Но в добавленное время ко второму тайму, то есть на 124-й минуте, Карл Токо Экамби заставил стадион взреветь от восторга – Камерун снова вышел вперед и по сумме двух матчей добился путевки в Катар. Интересная деталь, что за эту сборную выступает Гаэль Ондуа, который хоть и родился в Камеруне, но большую часть жизни провел в России – учился в академиях ЦСКА и «Локомотива», а после выступал за «Анжи». Полузащитник даже имеет местный паспорт.

Драматичный сюжет развязался в матче Нигерия – Гана. Первая игра завершилась вничью 0:0, ответная проходила на стадионе в Нигерии, поэтому болельщики не без оснований ожидали успешного выступления. Ведь команда в последний раз пропускала чемпионат мира в далеком 2006 году. Однако ганцы открыли счет уже на 10-й минуте, нигерийцы сравняли счет на 22-й. Но дальше не смогли ничего сделать. Бесконечное количество атак, череда замен – но ничто из этого не позволило им выйти вперед и попасть в Катар. Итоговый результат – 1:1 и за счет гостевого гола Гана вышла на ЧМ-2022. После финального свистка болельщики выбежали на поле, чтобы поговорить с игроками о провале. Те вовремя скрылись в подтрибунном помещении.

Еще одна драма – невыход на ЧМ-2022 сборной Египта. Команда выиграла первый матч у Сенегала 1:0, а в ответном уступила в основное время с таким же счетом. Причем вполне закономерно. Сенегал владел преимуществом на протяжении всего матча, нанес 25 ударов по воротам против 5 у соперника. Игра перешла в дополнительное время, где Египет отбивался. А после – в серию пенальти. И там точнее оказались футболисты из Сенегала. Этот матч также воспринимали как противостояние двух звезд «Ливерпуля» – Садио Мане и Мохамеда Салаха. Оба играли в этом матче, но на ЧМ-2022 едет именно Мане. Его команда это заслужила явно больше.

Марокко достался, вероятно, слабейший из всех возможных соперников – ДР Конго. В первом матче неожиданная ничья, но во втором – закономерная победа. Сборная Марокко разгромила соперника со счетом 4:1 и получила путевку в Катар.

В последнем матче все также закончилось предсказуемо: Тунис и Мали сыграли вничью 0:0, но дальше идет именно Тунис за счет минимальной победы в первом матче. Тогда все решил игрок Мали Мусса Сисоко. Сначала забил в свои, а через четыре минуты удалился.