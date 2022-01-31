Футбол. Чемпионат России – 2021/22. Календарь, результаты, трансляции

Чемпионат России по футболу сезона 2021/22 проходит с июля по май. За это время команды играют по 30 матчей и определят победителя турнира. Действующим обладателем титула является петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала трофей трижды подряд и имеет хорошие шансы сделать это в четвертый раз. По итогам первого круга сине-бело-голубые идут на первом месте, а главным конкурентом команды из города на Неве является московское «Динамо».

Москвичи в нынешнем сезоне удивляют всех. Команда точечно усилилась летом, стабильно играла осенью и близко подобралась к действующим чемпионам. Соперники уже дважды сыграли друг с другом: в первом круге «Зенит» победил 4:1, во втором – матч завершился вничью – 1:1. Перед стартом весенней части РПЛ «Динамо» отстает от «Зенита» на 2 очка.

В зимнее трансферное окно оба клуба прилично усилились: «Зенит» подписал контракт с двумя нападающими – Иван Сергеев перешел из «Крыльев Советов», плюс – трансфер Юри Альберто из «Интернасьоналя». Правда, есть и потери – в «Байер» отправился другой форвард – Сердар Азмун. У «Динамо» также есть приобретения: клуб купил у «Локомотива» нападающего сборной России Федора Смолова. С его приходом тренерский штаб рассчитывает значительно разнообразить атакующую линию и весной побороться с «Зенитом» за титул.

А если не получится, то задача минимум – попасть в зону Лиги чемпионов. Для этого команде надо занять минимум второе место. Тогда «Динамо» начнет выступление в квалификации. Напомним, что победитель чемпионата России выходит напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, выигравшая Кубок России – в последний квалификационный раунд Лиги Европы. А клубы, занявшие третье и четвертое место в чемпионате России отправятся в отборочный этап Лиги конференции.

Календарь матчей весенней части РПЛ

Визуально кажется, что у «Зенита» более подходящий календарь для борьбы за чемпионство. Из оставшихся 12 матчей в сезоне команда сыграет только три с топ-соперниками: «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком». Но учитывая, что во всех этих клубах сейчас большие перемены, вряд ли их можно назвать серьезными противниками команды из Санкт-Петербурга. Осложнить календарь «Зенита» могут матчи в Лиге Европы. В феврале команда сыграет два матча в 1/16 финала этого турнира. И если удастся пройти «Бетис», мартовский календарь будет куда сложнее.

«Динамо» в этом плане чувствует себя куда комфортнее. Команда обременена разве что участием в Кубке России (впрочем, как и «Зенит»). Европейских матчей в календаре бело-голубых нет. Но есть не самые приятные соперники в РПЛ – предстоит сыграть со «Спартаком», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Так что просто тоже не будет.

Календарь матчей чемпионата России по футболу

Результаты матчей чемпионата России по футболу

Трансляция матчей чемпионата России по футболу