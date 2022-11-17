Футбол. Чемпионат мира 2022. Япония: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Японии в седьмой раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Она дебютировала на подобном турнире в 1998 году и с тех пор не пропустила ни одного из них. В отборе на турнир 2022 года японская команда успешно преодолела два групповых квалификационных раунда в Азиатской конфедерации футбола. В первом из них сборная Японии одержала восемь побед в восьми матчах в группе с Таджикистаном, Кыргызстаном, Монголией и Мьянмой. На втором групповом этапе соперниками японских футболистов были сборные Саудовской Аравии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама. Набрав 22 очка в десяти встречах, сборная Японии заняла второе место следом за командой Саудовской Аравии и заслужила право сыграть в финальном турнире в Катаре.

Состав команды

Вратари

Эйдзи Кавасима («Страсбург»), Сюити Гонда («Симизу»), Даниэль Шмид (Сент-Труйден»)

Защитники

Хироки Сакаи (Урава Ред Дайамондс»), Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия», Менхенгладбах), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Майя Йосида («Шальке»), Сого Танигучи («Кавасаки Фронтале»), Хироки Ито («Штутгарт»), Юко Нагатомо («Токио»)

Полузащитники

Дзюня Ито («Реймс»), Рицу Доан («Фрайбург»), Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Даити Камада («Айнтрахт»), Таке Кубо («Реал Сосьедад»), Такуми Минамино («Монако»), Каору Митома («Брайтон»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Юки Сома («Нагоя Грампус»)

Нападающие

Дайдзен Маэда («Селтик»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»), Такуме Асано («Бохум»)

Только что Каору Митома забил решающий мяч в одном из ключевых матчей отборочного турнира к ЧМ-2022 против сборной Австралии Фото © 2022 Getty Images

Расписание матчей

Групповой этап (группа Е)

23 ноября, 16:00 Германия - Япония

27 ноября, 13:00 Япония – Коста-Рика

1 декабря, 22:00 Япония - Испания

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 18:00 Е1 – F2

6 декабря, 18:00 F1 – Е2

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Многие футболисты сборной Японии играют в ведущих чемпионатах Европы. Ее лидером на турнире в Катаре может стать полузащитник «Монако» Такуми Минамино, который в прошлом году успешно выступал за английский «Ливерпуль». В линии обороны выделяется игрок лондонского «Арсенала» Такехиро Томиясу, который в клубе обычно выходит на поле в амплуа крайнего защитника, а в сборной чаще играет в центре обороны. Стоит обратить внимание и на полузащитника Каору Митому, обладающего великолепным дриблингом. Именно дубль Митомы принес сборной Японии важнейшую победу над Австралией в отборе к чемпионату мира, которая обеспечила японцам путевку в Катар.

История выступлений на чемпионатах мира

В шести своих предыдущих выступлениях в финальных турнирах чемпионатов мира сборная Японии трижды не преодолевала барьер группового этапа и три раза останавливалась на стадии 1/8 финала. При этом два из трех своих поражений в плей-офф японцы потерпели с минимальным счетом – 0:1 от Турции (в 2002 году) и 2:3 от Бельгии (в 2018 году), а третье – и вовсе в серии пенальти (от сборной Парагвая в 2010 году).

Где смотреть

Все матчи сборной Японии на групповом этапе и в плей-офф в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».