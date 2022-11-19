Футбол. Чемпионат мира 2022. Где смотреть трансляции матчей?

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 команды. Групповой этап пройдет с 20 по 2 декабря, плей-офф с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022. В матче открытия 20 ноября сыграют хозяева — команда Катара — против Эквадора.

Olympics рассказывает, где будут транслироваться матчи главного футбольного праздника четырехлетия.

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Где смотреть чемпионат мира по футболу — 2022?

Полный список правообладателей во всех странах мира — здесь.

Россия: Матч ТВ

Холдинг «Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира в Катаре.

Все игры будут транслироваться в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах.

Матч открытия Катар — Эквадор в прямом эфире покажет федеральный «Матч ТВ». Начало в 19.00 по московскому времени.

Армения: Первый канал Армении

Азербайджан: ОТВ Азербайджана

Беларусь: трансляции российского «Матч ТВ» по спутниковым подпискам и стриминговым сервисам

Грузия: Общественное вещание Грузии

Казахстан: Qazaqstan, Qazsport

Кыргызстан: НТРК Кыргызстана

Узбекистан: НТРК Узбекистана

Украина: Национальная общественная телерадиокомпания Украины, MEGOGO

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