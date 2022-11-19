Футбол. Чемпионат мира 2022. Где смотреть трансляции матчей?

20 ноября — 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 команды. Групповой этап пройдет с 20 по 2 декабря, плей-офф с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира — 2022. В матче открытия 20 ноября сыграют хозяева — команда Катара — против Эквадора.
Olympics рассказывает, где будут транслироваться матчи главного футбольного праздника четырехлетия.
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Где смотреть чемпионат мира по футболу — 2022?
Полный список правообладателей во всех странах мира — здесь.
Россия: Матч ТВ
- Холдинг «Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира в Катаре.
- Все игры будут транслироваться в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах.
- Матч открытия Катар — Эквадор в прямом эфире покажет федеральный «Матч ТВ». Начало в 19.00 по московскому времени.
Армения: Первый канал Армении
Азербайджан: ОТВ Азербайджана
Беларусь: трансляции российского «Матч ТВ» по спутниковым подпискам и стриминговым сервисам
Грузия: Общественное вещание Грузии
Казахстан: Qazaqstan, Qazsport
Кыргызстан: НТРК Кыргызстана
Узбекистан: НТРК Узбекистана
Украина: Национальная общественная телерадиокомпания Украины, MEGOGO
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