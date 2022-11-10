Футбол. Чемпионат мира 2022. Бельгия: состав, расписание матчей, звезды, где смотреть

Сборная Бельгии в 14-й раз принимает участие в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Она дебютировала на самом первом подобном турнире в 1930 году и с тех пор пропустила лишь семь «мундиалей». В отборе на турнир 2022 года бельгийская команда уверенно заняла первое место в европейской группе Е, где ее соперниками были Уэльс, Чехия, Эстония и Беларусь. В восьми матчах отборочного турнира бельгийцы одержали шесть побед при двух ничьих и без особых проблем квалифицировались на ЧМ-2022 в Катаре.

Состав команды

Вратари

Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастельс («Вольфсбург»)

Защитники

Тоби Алдервейрельд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Ваут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Зено Дебаст («Андерлехт)

Полузащитники

Тома Менье («Боруссия», Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»), Янник Карраско («Атлетико»), Торган Азар («Боруссия», Дортмунд), Аксель Витсель («Атлетико»), Юри Тилеманс («Лестер»), Амаду Онана («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Нападающие

Ромелу Лукаку («Интер»), Эден Азар («Реал»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Лои Опенда («Ланс»), Леандро Троссар («Брайтон»)

Одна из молодых звезд сборной Бельгии Юри Тилеманс в единоборстве с обладателем «Золотого мяча» Каримом Бензема Фото © 2021 Getty Images

Расписание матчей

Групповой этап (группа F)

23 ноября, 22:00 Бельгия - Канада

27 ноября, 16:00 Бельгия - Марокко

1 декабря, 18:00 Хорватия - Бельгия

Плей-офф

1/8 финала

5 декабря, 18:00 1E – 2F

6 декабря, 18:00, 2E – 1F

Четвертьфиналы

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

Главные звезды

Лидерами сборной Бельгии, занимающей второе место в рейтинге ФИФА, остаются футболисты, которые внесли главный вклад в завоевание командой третьего места на предыдущем ЧМ-2018. Прежде всего, это полузащитник клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который в матчах 2022 года в составе своего клуба в Английской премьер-лиге забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи. Вратарь Тибо Куртуа остается одним из лучших голкиперов мира. У нападающих Эдена Азара в «Реале» и Ромелу Лукаку в «Интере» не слишком ладятся дела в своих клубах, но именно в сборной они, как правило, в полной мере демонстрируют свои лидерские качества. Правда, Лукаку сделать это в Катаре может помешать полученная в конце октября травма, которая стала для него уже второй в нынешнем сезоне. Важно, что для звездного поколения сборной Бельгии ЧМ-2022 – это, пожалуй, последний шанс добиться по-настоящему серьезного успеха на уровне национальной команды.

История выступлений на чемпионатах мира

Лучшим результатом сборной Бельгии на чемпионатах мира является именно третье место на предыдущем ЧМ-2018. Еще один раз команда выходила в полуфинал на чемпионате мира 1986 года в Мексике, где осталась четвертой. В обоих случаях поражения в ключевых матчах – в полуфинале ЧМ-2018 и в игре за третье место на ЧМ-1986 – бельгийцы потерпели от сборной Франции. Помимо этого, в истории выступлений сборной Бельгии на чемпионатах мира есть четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии.

Где смотреть

Все матчи сборной Бельгии на групповом этапе в прямом эфире можно будет смотреть на канале «Матч ТВ».