Футбол. Чемпионат Италии. Борьба «Милана» и «Интера» за чемпионство: шансы и расклады 

В чемпионате Италии по футболу перед последним туром неопределенность – на титул претендуют сразу две команды – «Милан» и «Интер». У первых преимущество в два очка накануне решающих игр. Однако в случае, если команда Стефано Пиоли оступится, «Интер» наверняка воспользуется случаем. И возьмет второй подряд титул чемпиона Италии.

Для «Милана» матч с «Сассуолло» станет важнейшим за последние годы. Ведь легендарная команда не выигрывала Серию А уже 11 лет. И сейчас наконец-то может это сделать. Для этого в гостевом матче достаточно будет и ничейного результата, ведь по личным встречам у «Милан» преимущество перед «Интером». Плюс все сопутствующие факторы в их пользу: «Сассуоло» уже не решает турнирных задач и последнее время явно играет в свое удовольствие. А «россонери» наоборот в отличной форме – четыре победы подряд, в том числе последняя над очень крепкой «Аталантой». Плюс не стоит забывать про фигуру Златана Ибрагимовича, который возвратился в Италию именно ради трофея. Он точно не позволит партнерам расслабиться.

Объективно у «Интера» не так много шансов на чемпионство. Но свои очки в последнем туре они точно обязаны набирать. Команда Симоне Индзаги сыграет с «Сампдорией». И там похожая с «Сассуолло» история: будущий соперник абсолютно не мотивирован, так как совсем недавно решил задачу по сохранению места в элите. Хотя в первом круге игра получилась очень боевой и завершилась со счетом 2:2. Но теперь очевидным фаворитом является «Интер».

«Милан» и «Интер» сыграют в последнем туре параллельно. Игры «Сассуолло» – «Милан» и «Интер» – «Сампдория» пройдут в воскресенье, начало в 19:00 мск. Трансляция матчей Серии А доступна на официальном сайте www.matchtv,ru, в онлайн-кинотеатре ivi .