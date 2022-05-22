Футбол. АПЛ 2021/2022: кто вышел в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций

22 мая завершился сезон футбольной Английской Премьер-лиги и стали известны команды, которые представят Англию в Лигах УЕФА в сезоне 2022/2023.
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- «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль»
- «Челси»
- «Тоттенхэм»
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- «Арсенал»
- «Манчестер Юнайтед»
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