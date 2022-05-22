Футбол. АПЛ 2021/2022: кто вышел в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций

22 мая завершился сезон футбольной Английской Премьер-лиги и стали известны команды, которые представят Англию в Лигах УЕФА в сезоне 2022/2023.

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«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

«Челси»

«Тоттенхэм»

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«Арсенал»

«Манчестер Юнайтед»

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