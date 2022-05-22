Футбол. АПЛ 2021/2022: кто вышел в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций

Рассказываем, какие клубы Английской премьер-лиги сыграют в чемпионатах УЕФА в сезоне 2022/2023

Автор: Тамара Романова
Футбол
Фото © 2022 Getty Images

22 мая завершился сезон футбольной Английской Премьер-лиги и стали известны команды, которые представят Англию в Лигах УЕФА в сезоне 2022/2023.

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Какие команды АПЛ сыграют в Лиге чемпионов в 2022/2023?

Четыре лучшие команды АПЛ попадают в групповую стадию Лиги чемпионов:

  • «Манчестер Сити»
  • «Ливерпуль»
  • «Челси»
  • «Тоттенхэм»

Какие команды АПЛ сыграют в Лиге Европы в 2022/2023?

Две команды, занявшие пятое и шестое места отправляются в групповой этап Лиги Европы. Только в последнем туре стало ясно, что в этом сезоне это:

  • «Арсенал»
  • «Манчестер Юнайтед»

Какие команды АПЛ сыграют в Лиге конференций в 2022/2023?

Седьмая команда Лиги отправляется в квалификационный раунд Лиги конференций. Из-за проигрыша в последнем туре этой командой стал «Вест Хэм Юнайтед»

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