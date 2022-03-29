Фристайл. Слоупстайл. Кубок мира-2021/22. Итоги сезона

В Швейцарии прошел последний этап сезона в дисциплине фристайла «слоупстайл». Победу в соревнованиях одержали эстонка Келли Сильдару и норвежец Бирк Рууд.

Сильдару изначально являлась фаворитом соревнований. У нее уже было две победы на этапах Кубка мира, плюс в пользу эстонки играло отсутствие Айлин (Эйлин) Гу в Швейцарии. Она пропускала соревнования, поэтому бронзовому призеру Олимпийских игр-2022 нужно было лишь показать все, на что она способна. Несколько изящных трюков, и судьи поставили ей 88,25 балла – вполне хватило и для победы на этапе, и для Хрустального глобуса, который стал для нее первым в карьере.

«Хрустальный глобус был единственным трофеем, которого мне действительно не хватало, – сказала Сильдару официальному сайту Международной федерации лыжных видов спорта. – Так что это действительно круто, и это много значит для меня. Это был очень напряженный сезон с точки зрения эмоций, поэтому я очень рада, что он завершается так здорово».

Второе место на этапе заняла француженка Тесс Леде, которая выиграла Хрустальный глобус в прошлом году. Она отстала от победительницы на 8 баллов, и это был ее четвертый подиум Кубка мира. Третье место в этот день досталось норвежской спортсменке Йоханне Килли.

В общем зачете слоупстайла вслед за Сильдару расположилась швейцарка Сара Хеффлин, а третье место заняла Леде.

В мужских соревнованиях равных не было норвежцу Бирку Рууду. Прямо сейчас он главный фристайлист-экстремальщик планеты. Космические 94,5 балла в лучшей из попыток позволили ему уверенно победить в Швейцарии.

Второе место досталось американцу Маку Форхенду. После выступления он признался, что провел лучший заезд в своей жизни, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы конкурировать с Руудом. Он отстал от победителя на 4 очка – слишком большая разница, чтобы претендовать на золото. Бронзу взял швейцарец Андри Рагеттли – самый стабильный экстремальщик этого сезона, а также рекордсмен – ведь это его 23-й подиум Кубка мира в карьере.

Таким образом, с двумя победами на этапах он и выиграл пятый Хрустальный глобус в карьере в слоупстайле. Достижение выглядит еще более впечатляюще, если вспомнить, что спортсмен пропустил первую часть сезона из-за операции на колене. Во многом из-за этого он не попал в призеры Олимпийских игр в Пекине.

«Меня уже спрашивали, является ли этот Хрустальный глобус утешительным призом. Ответ – нет! Для меня это нечто большее, – сказал Андри сайту FIS. – Ровно год назад мне сделали операцию на колене. Я задавался вопросом, смогу ли я вообще начать снова через год – смогу ли я соревноваться в этом сезоне. Я очень горжусь. Какой невероятный сезон, учитывая то, через что я прошел».

Рууд довольствовался только вторым местом в общем зачете. За ним расположился Форхенд.

Также в Швейцарии вручили командные награды: сборная США выиграла Кубок наций FIS по фристайлу в экстремальных дисциплинах, а канадцы – общий Кубок мира во всех дисциплинах.

Сезон в этом виде спорта официально завершился.