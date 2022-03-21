Фристайл. Ски-кросс. Итоги Кубка мира 2021/22

В Швейцарии на курорте Вейсонна завершился сезон в дисциплине фристайла «ски-кросс». У женщин очередной этап Кубка мира выиграла Сандра Нэслунд из Швеции, которая давно гарантировала себе первое место в общем зачете. А у мужчин Хрустальный глобус завоевал швейцарец Райан Регез. Он даже не попал в суперфинал на домашних соревнованиях, но оставил позади двух представителей Франции.

Кажется, уже никто не удивляется прекрасной форме олимпийской чемпионки Сандры Нэслунд. За ее плечами золото Пекина, победа в общем зачете Кубка мира, но она по-прежнему не сбавляет оборотов. И, естественно, на последнем этапе Сандра оказалась в суперфинале – вместе с канадкой Мариэль Томпсон, швейцаркой Фанни Смит и канадкой Ханной Шмидт. Нэслунд вышла вперед с первых же метров дистанции, а ее небольшие помарки позволяли конкуренткам только приблизиться, но не опередить шведку.

«Я хорошо стартовала, но по ходу дистанции у меня были некоторые проблемы с балансом. Конечно, я счастлива, что мне удалось выиграть еще одну гонку, хотя это было очень нелегко. Чувствовала Ханну позади себя, но мне удалось не потерять скорость и одержать победу», – с облегчением прокомментировала для сайта Международной федерации лыжного спорта свое выступление Нэслунд.

Она пересекла финишную черту первой и выиграла 11-ю из 12 гонок сезона. Всего это 28-я победа спортсменки на этапах Кубка мира. Сандра выиграла Хрустальный глобус в ски-кроссе задолго до последнего старта. Единственное, что ей пока не удалось сделать – установить мировой рекорд по победам в Кубке мира среди женщин в этой дисциплине. Здесь пока лидирует Фанни Смит с 29 победами. Но очевидно, что превзойти достижение фристайлистки из Швейцарии для Нэслунд лишь вопрос времени.

У мужчин никто из претендентов на победу в общем зачете не пробился в суперфинал. В нем победил швед Дэвид Мобаерг. Ему противостояли итальянец Симон Деромедис, олимпийский чемпион 2018 года Брэди Леман из Канады и любимец местной публики Йонас Ленхерр. Деромедис оказался самым быстрым на старте, но его тут же догнал Мобаерг. До середины дистанции они шли рядом, затем итальянец опередил шведа. И, казалось, он движется к победе. Но Мобаерг поймал нужный ветер, правильно вошел в поворот и к финишной прямой оказался первым. Деромедис закончил гонку вторым, Леман – третьим.

Для Мобаерга эта победа стала лишь четвертой в карьере. А за Хрустальный глобус боролись другие спортсмены – олимпийский чемпион-2022 Райан Регез и два француза – Теренс Чикнаворян и Батиен Мидол. Однако командного противостояния против Регеза не получилось. Интересно, что все три спортсмена попали в один заезд на предварительных стадиях. И Чикнаворян с Мидолом не прошли в следующий раунд, пропустив вперед триумфатора Пекина. После этого Регез явно расслабился и даже не доехал до суперфинала. Теперь у него две высшие награды сезона.

Также FIS определил Новичков года: у женщин лучшей стала Джол Галли из Италии, у мужчин – австриец Тристан Такатс. А Кубок наций сезона 2021/22 достался сборной Канады за выдающуюся командную работу на протяжении всего сезона.