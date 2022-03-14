Фристайл. Ски-кросс. Кубок мира. Несравненная Нэслунд выиграла этап и общий зачет

В австрийском Райтеральме прошел предпоследний этап Кубка мира по ски-кроссу в нынешнем сезоне. Синее небо и яркое солнце явно способствовали проведению старта. И определению победителя сезона. У женщин соревнования вновь выиграла шведка Сандра Нэслунд, которая в итоге стала обладательницей Хрустального глобуса. У мужчин первенствовал канадец Рис Хауден: однако борьба за триумф в общем зачете еще продолжается.

Большой финал у женщин был в основном канадским. Участницы – серебряный призер Олимпийских игр Мариэль Томпсон, Бриттани Фелан и Ханна Шмидт. К ним добавилась одна шведская спортсменка – конечно, ее имя Сандра Нэслунд – действующая чемпионка мира и обладательница золота Олимпийских игр.

По ходу финала Томпсон быстрее всех вышла из стартовых ворот, тогда как Нэслунд и остальные канадки шли рядом. Затем шведка вышла на второе место, а Фелан и Шмидт остались позади. Ближе к середине дистанции Нэслунд набрала достаточную скорость, чтобы обойти Томпсон и оттеснить ее на второе место. Затем и Фелан попыталась обогнать напарницу, но Томпсон не сдалась и сохранила второе место. Шмидт осталась четвертой и после финиша.

Таким образом, Нэслунд одержала невероятную, 10-ю победу на этапах Кубка мира из 11 соревнований в этом сезоне. Удивительный результат! Всего на счету олимпийской чемпионки 27 побед на этапах Кубка мира, и она приближается к рекорду швейцарки Фанни Смит (29 побед).

В финал у мужчин вышли Ре Сугай из Японии, два швейцарца – олимпийский чемпион Райан Регез и серебряный призер Алекс Фива, а также Рис Хауден.

Когда ворота упали, Хауден вышел вперед, Сугай был вторым в первом повороте, а два швейцарца оставались позади. Отрыв Хаудена оказался довольно большим, и с его скоростью ему удавалось сохранять темп, в то время как Сугай сдерживал соперников. Хотя результат был нужен как раз Регезу, который стремился набрать как можно больше очков, чтобы комфортное чувствовать себя перед последним этапом в борьбе за Хрустальный глобус. Однако в конце заезда он ошибся и в итоге финишировал четвертым.

23-летний Рис Хауден впервые выиграл в этом сезоне, Сугай взял второй подиум в карьере.

Перед последним стартом общая картина в борьбе за Хрустальные глобусы такова. Нэслунд гарантировала себе первое место в общем зачете, набрав больше 1000 баллов. Она вне досягаемости для всех остальных. Второе место удерживает Фанни Смит, которая хоть и не участвовала в австрийском этапе, но тоже может не беспокоиться за свою позицию в генерале. Она на 112 баллов опережает Мариэль Томпсон, которая идет третьей.

Что касается мужчин, то Райан Регез все же стал на один шаг ближе к Хрустальному глобусу. Сейчас в его активе 527 очков, что на 41 балл больше, чем у француза Теренса Чикнаворяна. На третьем месте его товарищ по команде Бастьен Мидол с суммой 445 очков. Так что борьба пока продолжается.

Последний этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет в швейцарском Вейзонне 19 марта.