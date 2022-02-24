Фристайл. Ски-кросс. Этап Кубка мира в Миассе: что ждать, где смотреть

26-27 февраля в Миассе в шестой раз подряд пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. На горнолыжный курорт «Солнечная долина» уже прибыли спортсмены, в том числе участники Олимпийских игр в Пекине.

Длина недавно обновленной трассы – 1200 метров. Она построена из 80 тысяч кубометров снега на склоне горы и содержит множество поворотов и фигур. Некоторые отмечают, что эта трасса очень похожа на олимпийскую.

В рамках этапа Кубка мира будет разыграно четыре комплекта наград: по два у мужчин и женщин. Победители будут награждены коронами, которые изготовили мастера из Златоуста

Многие звезды приехали в Челябинск прямым рейсом из Пекина. Среди них, например, действующая олимпийская чемпионка в ски-кроссе Сандра Неслунд. В прошлом году она на этой трассе завоевала серебро, а в 2017-м выиграла турнир. Шведка не скрывает, что ей нравится этот этап Кубка мира, и она всегда с удовольствием приезжает на соревнования. Победительнице этапа в прошлый раз стала швейцарка Фанни Смит. Она также попробует защитить свой титул.

Главная надежда сборной России в женских соревнованиях – Анастасия Чирцова. Она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, где пробилась в 1/8 финала, но не смогла преодолеть этот раунд. В итоговом протоколе Анастасия расположилась на 16-м месте. Что касается других россиянок в Пекине, то Екатерина Мальцева завершила выступление на 19-м месте, Наталья Шерина – на 20-м, а Елизавета Понкратова – на 21-м. Две последние не выступят на этапе Кубка мира. Помимо Чирцовой и Мальцевой в состав команды включены Дарья Мельчакова и Полина Рябова.

У мужчин одним из фаворитов наверняка станет Сергей Ридзик – бронзовый призер Олимпийских игр-2022. Он повторил результат 2018-го и будет одним из претендентов на победу в Миассе.

«Мне здесь очень нравится. Всем доволен – организационными моментами, постройкой трассы и остальными деталями проведения соревнований. Этап Кубка мира проведут на очень высоком уровне. Я с 7 января на сборах, конечно, я хочу домой. Два месяца там не был. Конечно, после медали на Олимпиаде стало проще: телефон, звонки, видео, фото. Скажем так, это облегчает задачу», – сказал Ридзик местным журналистам после приземления в аэропорту Челябинска.

Сейчас Сергей – главная звезда сборной в ски-кроссе. Хотя на этой трассе он ни разу не финишировал выше 7 места. Этот результат Ридзик показал в прошлом году. До этого и вовсе не забирался выше десятого. Помимо Ридзика в состав российской команды вошли Игорь Омелин, Максим Вихров, Артем Набиулин, Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев. На Олимпийских играх Омелин в итоговом протоколе занял 13 место, Сысоев – 25-е.

Расписание этапа Кубка мира по фристайлу, ски-кросс в Миассе

26 февраля

10.00 – 11:20 квалификационные заезды

27 февраля

10:00 – 11:20 финальные заезды

Финальные соревнования в прямом эфире можно будет посмотреть на канале Матч! Страна, а также на сайте sportbox.ru