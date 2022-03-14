Фристайл. Могул. Кубок мира. Энтони и Кингсбери еще ближе к победе в общем зачете

В Италии завершился предпоследний этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул. Изначально соревнования должны были пройти в Казахстане, однако были отменены. Поэтому спортсмены отправились в Кьезу, чтобы продолжить бороться за звание сильнейшего в мире.

У женщин основной фавориткой являлась действующая олимпийская чемпионка Джакара Энтони из Австралии. После Пекина она явно не растеряла форму и претендовала на третью победу на этапе Кубка мира в сезоне. Это сильно приблизило бы ее к триумфу в общем зачете, и своего она не упустила. Ни для кого не секрет, что в Италии сложная трасса с множеством неприятных деталей. Поэтому для победы необходима не только идеальная техника, но и психологическая подготовка. И пока остальные ошибались, казалось, в простых ситуация, Энтони оставалась спокойной, хладнокровной и контролировала себя в течение всех выступлений. Она сохраняла аккуратность на поворотах, скорость и чистоту при исполнении трюков. У соперников же это получалось не всегда. Выход Джакары в суперфинал ни для кого удивлением не стал. В борьбе за победу ей противостояла действующая обладательница Кубка мира Перрин Лаффон из Франции.

За счет своего опыта Лаффон также уверенно шла к решающему заезду. И в полуфинале была лучше еще одной фаворитки Джаэлины Кауф из США. Но в финале Перрин не удалось показать свой максимальный результат. Она сильно затормозила перед последним прыжком и тем самым не смогла посоперничать в скорости с Энтони.

Выиграв этап на трассе Вальмаленко, Энтони не только увеличила свое преимущество над Лаффон до 60 очков. С ее впечатляющим списком из девяти подиумов в 10 соревнованиях этого сезона, маловероятно, что на последнем этапе мы не увидим ее с Хрустальным глобусом в руках.

У мужчин канадец Микаэль Кингсбери одержал седьмую победу на этапах Кубка мира в сезоне и третью победу подряд. После неудачного выступления в Пекине, где фристайлист не смог взять золото, Кингсбери на этапах Кубка мира не оставляет сомнений в своем превосходстве. На пути к финалу он опередил швейцарца Марко Таде, финна Джими Салонене и шведа Людвига Фьялльстрема. И в решающем заезде встретился с главным соперником за титул в этом сезоне Икумой Хоришимой из Японии. Микаэль прошел трассу без ошибок. Хиришима же упал после первого трамплина и уже не мог претендовать на золото.

В сезоне 2021/22 осталось только одно соревнование по могулу и одно соревнование по двойному могулу. И, похоже, что Кингсбери может завершить сезон с двумя Хрустальными глобусами. Если, конечно, Хоришима не сотворит сенсацию на последних стартах, а Кингсбери неожиданно не провалится.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул пройдет во французском Межеве с 18 по 19 марта.