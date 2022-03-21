Фристайл. Могул. Итоги Кубка мира-2021/22

Во французском Межеве прошел последний этап Кубка мира в классическом и парном могуле фристайла.

Спортсмены определили обладателей Хрустальных глобусов во всех видах. Лучшей в классическом могуле у женщин стала француженка Перрин Лаффон, у мужчин – канадец Микаэль Кингсбери. В общем зачете парного женского могула первенствовала Джакара Энтони из Австралии, она же выиграла большой Хрустальный глобус. У мужчин – тот же Кингсбери. Он оформил хет-трик, взяв Хрустальные глобусы в классическом и парном могуле, и, соответственно, большой Глобус в общем зачете.

Вначале спортсмены соревновались в одиночном могуле. Правда, заезды несколько раз переносились из-за непогоды. У женщин в крайне напряженной борьбе победила олимпийская чемпионка-2018 Перрин Лаффон – 23-летняя спортсменка выиграла 25-й этап Кубка мира и завоевала седьмой Хрустальных глобус в карьере. Естественно, ее основной соперницей стала олимпийская чемпионка-2022 Джакара Энтони. В финал австралийка отобралась с идеальными баллами, но в решающий момент выступила с незначительными помарками и на два балла отстала от победительницы.

Этот результат автоматически вывел Лаффон на первое место в общем зачете. Второй стала японка Кавамура Анри – она только дважды в этом сезоне завершила выступление вне топ-3. Третья – Джакара Энтони.

У мужчин основное соперничество развернулось между Кингсбери и японцем Хорисимой Икумой. Перед последним этапом их разделяло всего 12 очков. И оба они вышли в суперфинал, где первым выступал Хорисима, показав себя с наилучшей стороны. Он прошел трассу без ошибок и получил высокие 86,23 балла. Последним выступал Кингсбери, которому требовалось превзойти конкурента. Канадец пошел ва-банк, заявив прыжки высокой сложности, и промчался по склону на огромной скорости. Именно темп и стал решающим в этот вечер. Кингсбери опередил оппонента на 0,04 балла и завоевал десятый Хрустальный глобус в одиночном могуле. Хорисима же стал вторым не только на этапе, но и в общем зачете.

В парном могуле интрига закрутилась до предела. В женском финале встретились Лаффон и Энтони – две самые сильные фристайлистки на данный момент времени. И лучше оказалась француженка, которую активно поддерживали на домашней трассе. Третьей стала американка Джаэлин Кауф. Однако эта победа не позволила Лаффон выиграть общий зачет в парном могуле – лучшей по итогам четырех стартов сезона оказалась Энтони.

Она же выиграла большой Хрустальный глобус с 925 очками – из 12-ти соревнований сезона только в одном она оказалась за пределами топ-3. Лаффон стала второй с 906 очками. Кавамура – третьей (с 704 очками).

У мужчин все прошло не так интригующе. В финале парного могула Кингсбери вновь оказался сильнее Хорисимы и подтвердил звание короля могула. Он выиграл общий зачет парной дисциплины и большой Хрустальный глобус, оформив хет-трик. Всего у канадца 21 глобус, и по этому показателю он уступает только легенде фристайла Конни Кисслингу.

В общем рейтинге могулистов у Кингсбери 1072 балла, Хорисима – второй с 940 баллами, а олимпийский чемпион Пекина-2022 Вальтер Вальберг замыкает тройку лидеров с 613 баллами.