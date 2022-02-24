Фристайл. Лыжная акробатика. Этап Кубка мира в Ярославской области. Где смотреть и что ждать

Ярославская область во второй раз в истории примет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. В прошлом году комплекс «Подолино» заслужил массу похвал от участников со всего мира. Победу тогда ожидаемо одержал действующий чемпион мира Максим Буров. В этот раз он также выступит на этапе в России. И будет одним из фаворитов.

История Бурова – одна из самых драматичных на Олимпийских играх в Пекине. Перед стартом соревнований его называли главным фаворитом в личных соревнованиях, также он должен был сыграть важную роль в миксте. Но сначала не выступил в командном турнире: в Федерации фристайла России назвали это плановым событием, так как спортсмен готовился к личным стартам. Однако, Буров даже не вышел в финал, не пройдя квалификацию. Безусловно, это стало разочарованием для всей сборной.

Помимо Максима Бурова в Ярославской области выступит бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Илья Буров. Илья – старший брат Максима, а пекинская медаль стала для него второй на турнирах подобного уровня. В Пхенчхане он также стал третьим. Наверняка эта награда даст дополнительную мотивацию Бурову-старшему для того, чтобы показать хорошие результаты на домашнем этапе.

Кроме братьев Буровых Россию представят Станислав Никитин и несколько молодых спортсменов. Итоговый список будет утвержден в ближайшее время. Всего на соревнованиях выступят около 50 спортсменов.

В женской части соревнований Россию представят лидеры команды – Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова. К ним также добавятся юные спортсменки. Для основной тройки этап в Ярославской области хороший шанс показать, что выступление в Пекине – не закономерность. Там Прыткова и Никитина не смогли преодолеть квалификацию, а Пантюхова не пробилась в финал. Это не тот результат, который ожидали в национальной федерации.

– Наша основная задача – максимально комфортно провести турнир для делегаций из всех стран, – подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, слова которой приводит портал sport76.ru. – Спортсмены начали приезжать к нам в регион уже после завершения Олимпийских игр в Пекине, поэтому необходимо осуществить размещение, транспортировку и создать комфортные условия для тренировочного процесса непосредственно перед этапом Кубка мира. Международная федерация лыжного спорта высоко оценила организацию ярославского этапа в прошедшем сезоне, и очень важно удержать этот уровень.

Расписание этапа Кубка мира по фристайлу, лыжная акробатика в Ярославле

26 февраля

15:00 – 17:00 квалификация и финал (мужчины, женщины)

27 февраля

15:00 – 17:00 квалификация и финал (командные соревнования)

Финальные соревнования в прямом эфире можно будет посмотреть на канале Матч! Страна, а также на сайте sportbox.ru