Фристайл. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет

Кто набрал больше всего баллов в соревнованиях по ски-кроссу, могулу, лыжной акробатике, биг-эйру, слоупстайлу и хафпайпу в сезоне 2022/23

Автор: Леонид Мужикбаев
Фристайл
Фото © Koji Aoki/AFLO

Кубок мира по фристайлу в сезоне 2022/2023 проходит с 21 октября по 25 марта и состоит из трех турниров: по ски-кроссу, могулу/лыжной акробатике, а также парковым дисциплинам (биг-эйр, слоупстайл, хафпайп). Подробный календарь и превью сезона читайте в материале Olympics.

Здесь будет представлена актуальная сумма очков в погоне за Хрустальным глобусом по итогам сезона 2022/2023 у мужчин и женщин в каждом из трех турниров.

Фристайл. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет. Парковые дисциплины. Топ 10. Мужчины
Спортсмен Страна Баллы Биг-эйр Слоупстайл Хафпайп
Бирк Рууд Норвегия 100 100 - -
Ноа Портер-Макленнан Канада 80 80 - -
Трой Подмилсак США 60 60 - -
Андри Рагеттли Швейцария 50 50 - -
Ханнес Рудигир Австрия 45 45 - -
Хавьер Ллисо Испания 40 40 - -
Хуго Бурваль Швеция 36 36 - -
Леонардо Донаджио Италия 32 32 - -
Йеспер Тьядер Швеция 29 29 - -
Лукас Мюлльауэр Австрия 26 26 - -
Фристайл. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет. Парковые дисциплины. Топ 10. Женщины
Спортсменка Страна Баллы Биг-эйр Слоупстайл Хафпайп
Тесс Ледье Франция 100 100 - -
Сандра Эйе Норвегия 80 80 - -
Матильда Гримо Швейцария 60 60 - -
Оливиа Асселен Канада 50 50 - -
Лара Вольф Австрия 45 45 - -
Катерина Коцарь Украина 40 40 - -
Кирсти Мьюир Великобритания 36 36 - -
Меган Олдэм Канада 32 32 - -
Анни Карава Финляндия 29 29 - -
Бринн Джонстон Канада 26 26 - -

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