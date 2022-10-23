Кубок мира по фристайлу в сезоне 2022/2023 проходит с 21 октября по 25 марта и состоит из трех турниров: по ски-кроссу, могулу/лыжной акробатике, а также парковым дисциплинам (биг-эйр, слоупстайл, хафпайп). Подробный календарь и превью сезона читайте в материале Olympics.

Здесь будет представлена актуальная сумма очков в погоне за Хрустальным глобусом по итогам сезона 2022/2023 у мужчин и женщин в каждом из трех турниров.

Фристайл. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет. Парковые дисциплины. Топ 10. Мужчины Спортсмен Страна Баллы Биг-эйр Слоупстайл Хафпайп Бирк Рууд Норвегия 100 100 - - Ноа Портер-Макленнан Канада 80 80 - - Трой Подмилсак США 60 60 - - Андри Рагеттли Швейцария 50 50 - - Ханнес Рудигир Австрия 45 45 - - Хавьер Ллисо Испания 40 40 - - Хуго Бурваль Швеция 36 36 - - Леонардо Донаджио Италия 32 32 - - Йеспер Тьядер Швеция 29 29 - - Лукас Мюлльауэр Австрия 26 26 - -