Фристайл. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет

Кубок мира по фристайлу в сезоне 2022/2023 проходит с 21 октября по 25 марта и состоит из трех турниров: по ски-кроссу, могулу/лыжной акробатике, а также парковым дисциплинам (биг-эйр, слоупстайл, хафпайп). Подробный календарь и превью сезона читайте в материале Olympics.
Здесь будет представлена актуальная сумма очков в погоне за Хрустальным глобусом по итогам сезона 2022/2023 у мужчин и женщин в каждом из трех турниров.
|Спортсмен
|Страна
|Баллы
|Биг-эйр
|Слоупстайл
|Хафпайп
|Бирк Рууд
|Норвегия
|100
|100
|-
|-
|Ноа Портер-Макленнан
|Канада
|80
|80
|-
|-
|Трой Подмилсак
|США
|60
|60
|-
|-
|Андри Рагеттли
|Швейцария
|50
|50
|-
|-
|Ханнес Рудигир
|Австрия
|45
|45
|-
|-
|Хавьер Ллисо
|Испания
|40
|40
|-
|-
|Хуго Бурваль
|Швеция
|36
|36
|-
|-
|Леонардо Донаджио
|Италия
|32
|32
|-
|-
|Йеспер Тьядер
|Швеция
|29
|29
|-
|-
|Лукас Мюлльауэр
|Австрия
|26
|26
|-
|-
|Спортсменка
|Страна
|Баллы
|Биг-эйр
|Слоупстайл
|Хафпайп
|Тесс Ледье
|Франция
|100
|100
|-
|-
|Сандра Эйе
|Норвегия
|80
|80
|-
|-
|Матильда Гримо
|Швейцария
|60
|60
|-
|-
|Оливиа Асселен
|Канада
|50
|50
|-
|-
|Лара Вольф
|Австрия
|45
|45
|-
|-
|Катерина Коцарь
|Украина
|40
|40
|-
|-
|Кирсти Мьюир
|Великобритания
|36
|36
|-
|-
|Меган Олдэм
|Канада
|32
|32
|-
|-
|Анни Карава
|Финляндия
|29
|29
|-
|-
|Бринн Джонстон
|Канада
|26
|26
|-
|-