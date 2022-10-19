Фристайл. Календарь Кубка мира 2022/2023

Кубок мира по фристайлу в сезоне 2022/2023 также как и в предыдущем делится на три части.

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Первая — это соревнования по ски-кроссу, первый этап которых пройдет с 7 по 9 декабря в Валь-Торанс, Франция, а заключительный — на курорте Крейглит в Канаде с 16 по 18 марта. Действующие обладатели Хрустальных глобусов — олимпийские чемпионы 2022 Сандра Неслунд из Швеции и Райан Режес из Швейцарии — в числе фаворитов и в этом сезоне.

Вторая подгруппа объединяет могул и лыжную акробатику. Здесь сезон стартует 3 декабря в Руке, Финляндия, а завершается в Алматы, Казахстан 20 марта. У мужчин в лыжной акробатике не сможет защитить свой титул по итогам прошлого соревновательного года Максим Буров — FIS продлила отстранение атлетов из России и Беларуси, так что главными претендентами на трофей будут спортсмены из Китая, в том числе олимпийский чемпион Ци Гуанпу. У женщин главная звезда этой дисциплины также из Поднебесной — Сюй Мэнтао (в ее активе золото Пекина 2022 и Хрустальный глобус).

В могуле уровень конкуренции выше: в прошлом году бронзовый призер Олимпийских игр Перрен Лаффон из Франции опередила в общем зачете серебряного — Кавамура Анри из Японии — всего на один балл, третьей осталась победившая в Пекине Джакара Энтони из Австралии. У мужчин расклад похожий: живая легенда Микаэль Кингсбери из Канады, японский талант Хорисима Икума и сенсационно ставший олимпийским чемпионом Вальтер Вольберг из Швеции. Эта тройка претендует на итоговую победу в сезоне.

Еще одна часть соревнований в рамках Кубка мира по фристайлу — «экстремальные» хафпайп, биг-эйр и слоупстайл. Главная звезда здесь Айлин (Эйлин) Гу, недавно признанная лучшей спортсменкой Олимпийских игр 2022. В Пекине представляющая Китай фристайлистка дважды побеждала (биг-эйр, хафпайп) и один раз осталась второй — в слоупстайле. У мужчин такого доминирования в парковых дисциплинах нет: небольшое преимущество по итогу прошлого сезона в общем зачете было только у олимпийского чемпиона в биг-эйре Бирка Рууда из Норвегии. Именно биг-эйр откроет сезон этапов Кубка — 21 октября в Швейцарии. Заключительные соревнования зимы пройдут также в этой альпийской стране — с 23 по 25 марта.

Отдельными турниром, не входящим в общий зачет Кубка мира, станет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду с 19 февраля по 5 марта в Бакуриани, Грузия.

Кубок мира по фристайлу 2022/2023. Календарь

21 октября. Кур, Швейцария. Биг-эйр

18 — 19 ноября. Штубай, Австрия. Слоупстайл

3 — 4 декабря. Рука, Финляндия. Могул и лыжная акробатика

7 — 9 декабря. Валь-Торанс, Франция. Ски-кросс

10 — 11 декабря. Идре Фьялль, Швеция. Могул

11 — 12 декабря. Ароза, Швейцария. Ски-кросс

14 — 17 декабря. Коппер-Маунтин, США. Хафпайп, биг-эйр

16 — 17 декабря. Альп-д’Юэз, Франция. Могул

20 — 22 декабря. Иннихен, Италия. Ски-кросс

12 — 14 января. Фон-Ромо, Франция. Слоупстайл

18 — 22 января. Лаакс, Швейцария. Слоупстайл

19 — 21 января. Калгари, Канада. Хафпайп

20 — 22 января. Идре Фьялль, Швеция. Ски-кросс

21 — 22 января. Ле Релэ, Канада. Лыжная акробатика

27 — 28 января. Валь Сент-Ком, Канада. Могул

1 — 4 февраля. Маммот Маунтин, США. Хафпайп, слоупстайл

2 — 4 февраля. Дир Вэлли, США. Могул и лыжная акробатика

15 — 17 февраля. Райтеральм, Австрия. Ски-кросс

19 февраля — 5 марта. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия. Ски-кросс, могул, лыжная акробатика, хафпайп, слоупстайл, биг-эйр

3 — 5 марта. Обервизенталь, Германия. Ски-кросс

5 марта. Энгадин, Швейцария. Лыжная акробатика

9 — 11 марта. Пекин, Китай. Хафпайп

10 — 12 марта. Вейзонна, Швейцария. Ски-кросс

16 — 18 марта. Тинь, Франция. Слоупстайл

16 — 18 марта. Крейглит, Канада. Ски-кросс

17 — 20 марта. Алматы, Казахстан. Могул и лыжная акробатика

23 — 25 марта. Сильваплана, Швейцария. Слоупстайл

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