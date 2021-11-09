Фристайл. Календарь Кубка мира-2021/22

Олимпийский сезон 2021/22 по фристайлу продлится с конца октября по середину марта. Традиционно большая часть соревнований пройдет в дисциплинах ски-кросса, могула и в лыжной акробатике. Остальным видам отдано не так много этапов, однако даже биг-эйр может серьезно повлиять на итоговое место команды в общем зачете. Российские спортсмены в прошлом сезоне продемонстрировали впечатляющие результаты практически во всех видах, особенно выделялись акробаты – Максим Буров стал чемпионом мира, выиграл общий зачет и является главным фаворитом нынешнего сезона. Хорошие шансы проявить себя и у других спортсменов: Анастасии Таталиной, Валерии Демидовой, Сергея Ридзика, Анастасии Чирцовой и других. Также стоит отметить, что несколько этапов Кубка мира пройдут в России: в Миассе, Ярославле, Кемеровской области и Москве.

Календарь Кубка мира по фристайлу в сезоне 2021/22

Ски-кросс

25-27 ноября. Сикрет Гарден, Китай. Мужчины. Женщины

9-12 декабря. Валь Торанс, Франция. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

13-15 декабря. Ароза, Швейцария. Мужчины. Женщины

18-20 декабря. Сан-Кандидо, Италия. Мужчины. Женщины

13-15 января. Накиска, Канада. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

21-23 января. Идре, Швеция. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

25-27 февраля. Миасс, Россия. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

11-13 марта. Рейтералм, Австрия. Мужчины. Женщины.

19 марта. Вейзонна, Швейцария. Мужчины. Женщины.

Могул

2-4 декабря. Рука, Финляндия. Мужчины. Женщины

11-12 декабря. Идре, Швеция. Мужчины. Женщины

17-18 декабря. Альп-д'Юэз, Франция. Мужчины. Женщины

7-8 января. Мон-Трамблан, Канада. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

12-14 января. Дип-Вэлли, США. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

23 января. Кьеза, Италия. Мужчины. Женщины

26-27 февраля. Тазавако, Япония. Мужчины. Женщины

5-6 марта. Кемеровская область, Россия. Мужчины. Женщины

12-13 марта. Шымбулак, Казахстан. Мужчины. Женщины

19-20 марта. Межев, Франция. Мужчины. Женщины

Акробатика

2-4 декабря Рука, Финляндия. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

10-11 декабря. Рука, Финляндия. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

5 января. Ле Реле, Канада. Мужчины. Женщины

12-14 января. Дип-Вэлли. Мужчины. Женщины

26-27 февраля. Ярославль, Россия. Мужчины. Женщины

5 марта. Москва, Россия. Мужчины. Женщины

12-13 марта. Шымбулак, Казахстан. Мужчины. Женщины

Хафпайп

8-10 декабря. Коппер Маунтин, США. Мужчины. Женщины

30 декабря-1 января. Калгари, Канада. Мужчины. Женщины

6-9 января. Маммот Маунтин, США. Мужчины. Женщины

Слоупстайл

19-20 ноября. Штубай, Австрия. Мужчины. Женщины

6-9 января. Маммот Маунтин, США. Мужчины. Женщины

14-16 января. Фонт Ромеу, Франция. Мужчины. Женщины

3-5 марта. Бакуриани, Грузия. Мужчины. Женщины

10-12 марта. Тинь, Франция. Мужчины. Женщины

24-26 марта. Сильваплана, Швейцария. Мужчины. Женщины

Биг-эйр

22 октября. Граубюнден, Швейцария. Мужчины. Женщины

3-4 декабря. Стимбот, США. Мужчины. Женщины