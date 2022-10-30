Франкфуртский марафон 2022: пейсмейкер в призах, у Кении дубль 

Во Франкфурте-на-Майне 30 октября состоялся второй по массовости после Берлинского легкоатлетический марафон в Германии. Всего на полной дистанции 42 км 195 м престижного забега золотого лейбла по классификации World Athletics сумели финишировать более 11 тысяч спортсменов.

Победителями марафона по улицам финансовой столицы Европы стали представители Кении: быстрейшими в этот день были не входивший в число фаворитов 33-летний Бримин Кипкорир Мисои, а также одна из главных звезд — 37-летняя Селли Чепьего Каптич.

Время победителя забега у мужчин — 2 часа 6 минут 11 секунд — уступает на трассе во Франкфурте только результатам тройки очень сильных атлетов: экс-мировых рекордсменов Патрика Макау и Уилсона Кипсанга (дважды), а также чемпиона мейджора в Лондоне Шуры Китаты.

Старт 39-го Франкфуртского марафона 30 октября 2022 года. Забег на 42 км 195 м вернулся на улицы города после двухлетнего (в 2020, 2021-м) перерыва Фото © Mainova Frankfurt Marathon

Успех Кипкориру Мисои принесла рациональная тактика: до середины дистанции (1:02.58) кенийский бегун держался в группе лидеров и экономил силы. В районе отметки 25 км будущий победитель взвинтил темп до 2 минут 55 секунд на километр и создал отрыв. Бримин удерживал скорость и вскоре убежал и от единственного остававшегося на трассе пейсмейкера. Кениец бежал на результат из 2:05, однако в одиночку гнаться за этим временем было сложнее. Тем не менее, Кипкорир Мисои финишировал первым, улучшив личный рекорд трехлетней давности на фантастические 3 минуты 20 секунд!

Второе место сохранил за собой (и это довольно редкий случай) тот самый державшийся на трассе до последнего пейсмейкер — Самвел Ньямаи Майлу. Незапланированный дебют на 42 км 195 м для кенийского спортсмена, ранее имевшего в активе только весьма скромные результаты на стадионе в беге на 1500, 5000 и 10 000 м, получился невероятно успешным. На подиум взошел еще один не самый известный бегун — Дереса Гелета из Эфиопии, также установивший личный рекорд — 2:07.30. Главные предстартовые фавориты — кениец Мартин Косгей по прозвищу Мистер Франкфурт и эфиоп Гебру Реданье — финишировали только пятым и одиннадцатым соответственно.

У женщин звезды напротив не разочаровали: титулованные спортсменки из Кении Селли Чепьего Каптич и Хела Джелагат Кипроп заняли первые две строчки итогового протокола.

Однако до экватора забега (полумарафон за 1:09.40) в тройку лидеров последняя не входила. Вместе с Каптич за спинами пейсмейкеров бежали эфиопские спортсменки Йеши Калаю Чеколе и Аталель Анмут, установившие в сезоне 2022 личные рекорды на марафонской дистанции. Как оказалось для последней, самой юной в первой группе (23 года), темп оказался непосильным.

Пять километров спустя в гонке за первым местом остались только Каптич и Чеколе. В этот момент скорости лидирующего дуэта позволяли рассчитывать на рекорд трассы во Франкфурте. Однако быстрейшего времени в истории не случилось — эфиопская спортсменка отстала, а опытнейшая кенийка (лучшим ее результатом в карьере было третье место на мейджоре в Берлине 2019) добежала до победы с результатом 2:23.11.

Идеально с точки зрения раскладки собственных сил провела забег Хела Джелагат Кипроп, вице-чемпионка мира 2015 и победительница мейджора в Токио 2016. На половине дистанции она была только седьмой с почти минутным отставанием, а финишировала второй, обогнав всех, кому уступала, кроме Каптич. Кенийский подиум дополнила вице-чемпионка Африки 2016 на дистанции 10 000 м Джаклин Чепнгено.

В шаге от тройки с 22-секундным отставанием завершила дистанцию во Франкфурте София Яремчук. Представляющая Италию уроженка Украины улучшила личный рекорд на 3 минуты 36 секунд. Шестой финишировала выступающая за Кыргызстан Сардана Трофимова.