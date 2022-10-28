Франкфуртский марафон 2022: что ждать и где смотреть 

Престижный легкоатлетический марафон Золотого лейбла по классификации World Athletics пройдет во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 30 октября 2022 года. Один из трех самых массовых и быстрых забегов на дистанции 42 км 195 метров возвращается после почти трехлетнего перерыва: сезоны 2020 и 2021 выпали из календаря по причине антиковидных ограничений.

В этом году на старт у 257-метрового небоскреба Мессетурм в центре финансовой столицы Европы выйдут 12 тысяч любителей бега, а также несколько десятков атлетов элитной группы. Цели двух этих категорий спортсменов схожие — установить личный рекорд. Этому способствует трасса: она во Франкфурте относительно плоская (с перепадом высот всего 27.8 м) и практически без брусчатки. При этом, любители могут совместить спортивную и туристическую составляющие: пробежать и мимо небоскребов Сити, и по реконструированному историческому центру, а по пути закусить фирменным брецелем.

У элитной группы любая секундная задержка стоит призовых, а потому их фокус — только на результате. Для мужчин ориентиром остается время, показанное в 2011 году экс-рекордсменом мира на марафонской дистанции Уилсоном Кипсангом. Время кенийского атлета — 2 часа 3 минуты 42 секунды — выглядит внушительно и остается пока недосягаемым даже в царящую сейчас эпоху кроссовок с карбоновыми пластинами.

Приблизиться к рекорду франкфуртской трассы в этом году попытается трио марафонцев. Быстрейшее заявочное время среди них — 2:05.28 — в активе эфиопа Бетесфа Гетахуна. Однако этот результат атлет показал три года назад в Амстердаме, а с тех пор выступал не слишком выразительно. Последний раз он финишировал на 42 км 195 м в Вене 2021 со временем чуть быстрее 2:10.

Шансы на победу куда выше у еще одного представителя Эфиопии Гебру Реданье. В этом сезоне 22-летний атлет, начавший профессиональную карьеру всего полтора года назад, уже установил личные рекорды на полумарафонской (1:00.57) и марафонской (2:05.58) дистанциях. С учетом того, что оба этих результата Реданье показал в довольно жаркой весенней Барселоне, улучшить собственное время в прохладном Франкфурте для него — весьма вероятный расклад. Третий претендент на победу — 33-летний кениец Мартин Косгей. Этот спортсмен заслужил прозвище Мистер Франкфурт: в 2016 и 2018-м он финишировал в городе на Майне вторым, а еще дважды — в 2017 и 2019-м останавливался в шаге от подиума. Личный рекорд — 2:06.41 — Косгей установил на той же трассе.

Быстрейшее время в истории у женщин — 2:19.10. Рекорд в 2019 году установила Валари Айябей. На этот раз спортсменка из Кении не стартует, но для того, чтобы пробежать дистанцию быстрее ее результата, организаторы подобрали мощный квартет из двух возрастных суперзвезд и двух бегуний, только приближающихся к пику карьеры.

К первой категории относятся 37-летние кенийки Селли Чепьего Каптич и Хела Джелагат Кипроп. В резюме каждой из них высокие достижения в прошлом. Каптич в 2019 году финишировала третьей на мейджоре в Берлине, установив личный рекорд — 2:21.09. В этом сезоне быстрее 2:30 полную дистанцию она не бежала. Послужной список Кипроп еще солиднее: третье место в Берлине 2007, второе — на чемпионате мира 2015, победа на мейджоре в Токио 2016. Однако в 2022-м спортсменка также далека от лучших результатов. Ее быстрейшее время в году — 2:24.10.

Эфиопский тандем выглядит куда перспективнее. И Йеши Калаю Чеколе (25 лет), и Аталель Анмут (23 года) установили личные рекорды на марафоне совсем недавно — этой весной. Первая за 2 часа 21 минуту 17 секунд пробежала 42 км 195 м в Севилье, вторая — за 2:22.21 — в Милане. Если соотечественницы будут слаженно работать на трассе, их шансы на то, чтобы разменять элитные 2:20 будут довольно высокими.

Потенциально способна финишировать в тройке сильнейших 34-летняя Сардана Трофимова. Уроженка Якутска, представляющая Кыргызстан, стартует на международном марафоне впервые с чемпионата мира 2019 в Дохе. Трасса во Франкфурте для Трофимовой подходит: в 2015 году здесь она установила личный рекорд — 2:24.38.

Франкфуртский марафон 2022. Расписание

по московскому времени

30 октября, воскресенье

Начало в 11:00

Смотреть Франкфуртский марафон 2022 в прямом эфире можно на официальном сайте забега