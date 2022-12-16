Франция на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре: статистика и рекорды

Для сборной Франции этот чемпионат мира по футболу уже стал рекордным во многих отношениях. Форвард «Милана» Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории «Les Bleus», забив в ворота команды Польши свой 52-й гол за сборную. А в четвертьфинале против сборной Англии Оливье довел число своих голов до 53. Жиру превзошел достижение своего соотечественника Тьерри Анри, на счету которого 51 гол за сборную Франции. Действующим чемпионам мира осталось провести на турнире один матч, в котором они смогут не только защитить свой титул, но и побить еще несколько рекордов. ПО ТЕМЕ: Сетка и расписание плей-офф

Результаты матчей

Расписание матчей

Где смотреть трансляции матчей?

Килиан Мбаппе: французский поставщик голов и рекордов Голы Килиана Мбаппе — предмет отдельного и горячего обсуждения на чемпионате мира в Катаре. 23-летний футболист забил свой пятый мяч на этом турнире в матче ⅛ финала против сборной Польши. Единственными футболистами, которым удавалось забить большее количество голов (6) на одном чемпионате мира в возрасте до 24 лет были Пеле, Марио Кемпес и Хамес Родригес. Всего на счету Мбаппе уже 9 голов на чемпионатах мира в 12 матчах — это выше, чем рекорд Пеле по самому большому количеству голов, забитым игроком не достигшим 24 лет. Мбаппе также обошел Криштиану Роналду, в активе которого 8 мячей на чемпионатах мира, но все еще отстает от Лионеля Месси, на счету которого 11 голов.

Голкипер сборной Франции Уго Льорис в 144-й раз вышел на поле в футболке своей сборной в полуфинале против Марокко. (2022 Getty Images)

Уго Льорис побил рекорд Лилиана Тюрама Голкипер сборной Франции Уго Льорис в 144-й раз вышел на поле в футболке своей сборной в полуфинале против Марокко. Он обходит Лилиана Тюрама, который держал рекорд по количеству матчей за «Les Bleus» — 142 матча. Льорис также побил рекорд, принадлежащий Тьерри Анри и Фабьену Бартезу по количеству матчей, сыгранных на чемпионате мира — 18. Голкипер «Тоттенхема» дебютировал в сборной в 2008 году, а в 2012-м стал ее капитаном.

Стив Манданда стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим на поле в футболке сборной Франции Выйдя в стартовом составе своей сборной на матч заключительного тура группы D против сборной Туниса, французский голкипер Стив Манданда стал самым возрастным игроком в истории «Les Bleus» в возрасте 37 лет и 247 дней.

Аксель Дисаси: первый полевой игрок, дебютировавший на чемпионате мира за сборную Франции с 1966 года После того как «Les Bleus» гарантировали себе выход из группы, главный тренер сборной Дидье Дешам решил провести ротацию состава на последний матч группового этапа против Туниса, сделав сразу 9 замен. Это позволило выйти на поле 24-летнему игроку «Монако» Акселю Дисаси, который дебютировал в составе сборной. Это первый случай с 1966 года, когда игрок сборной Франции дебютирует в ее составе на чемпионате мира. В этом же матче выйдя на замену, Вильям Салиба стал 24-м игроком «Les Bleus», сыгравшим на этом чемпионате мира, что стало рекордом для мундиалей.

Матч ЧМ-2022 со сборной Англии стал для «Les Bleus» девятым четвертьфиналом на чемпионатах мира. (2022 Getty Images)

Франция сыграла в своем девятом четвертьфинале чемпионатов мира Сборная Франции была одной из 13 команд, сыгравших на первом чемпионате мира в 1930 году. Так что у «Les Bleus» богатая история участия в этом турнире. Французы не смогли пробиться на турнир всего лишь четыре раза — в 1970, 1974, 1990 и 1994 годах. Матч ЧМ-2022 со сборной Англии стал для «Les Bleus» девятым четвертьфиналом на чемпионатах мира. И впервые в истории они дошли до этой стадии на трех мундиалях подряд — в 2014, 2018 и 2022 годах. Победив в полуфинале сборную Хорватии сборная Франции стала шестой командой в истории, которая вышла в финал чемпионата мира второй раз подряд.