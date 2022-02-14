Нашли любовь по дороге, ведущей в Пекин. История Софьи Просвирновой и Виктора Торупа

В интервью Olympics.com пара рассказала свою историю о знакомстве, которое произошло во время подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Софья и Виктор на Олимпиаде в Пекине

OC (Olympics.com): Как вы познакомились?

ВТ (Виктор Торуп): Мы познакомились три года назад на катке в Солт-Лейк-Cити, но до сборов мы были подписаны друг на друга в Instagram. Увидев Софью впервые на катке, я поздоровался. Мы стали встречаться, и четыре месяца мы провели на одном катке в США, встречаясь на свиданиях между тренировками. Разъехавшись по домам, мы продолжили встречаться на расстоянии.

OC: Каково это было – встречаться на расстоянии во время пандемии?

СП (Cофья Просвирнова): Когда началась пандемия, мы были вместе. Виктор предугадал начало локдауна, и мы вместе поехали в Португалию за день до того, как закрыли Данию. Нам повезло, и там мы вместе провели три месяца во время пандемии.

ВТ: В течение этих трех месяцев с наших плеч снялось давление показывать результат, и мы смогли сосредоточиться на тренировках.

OC: Вам нравится тренироваться вместе?

СП: Я обожаю тренировки вместе. В последний раз, когда мы поехали на Майорку, у Виктора была небольшая поломка в велосипеде, и я наконец-то смогла не отставать от него. Было здорово! Когда мы тренируемся вместе, тренировки в два раза круче.

ВТ: Теперь я чувствую давление – что мне надо ответить так же (смеется). Ну а если серьезно, быть с кем-то, кто понимает все, что связано со спортом – это здорово. Только атлет может понять, каково это – быть атлетом, особенно в моменты неуверенности в себе или стресса, невероятной усталости. Мы понимаем, когда кто-то из нас просто хочет поваляться на диване.

OC: Не устаете от разговоров про коньки и спорт?

СП: Наоборот. Когда что-то не получается, становится легче, когда можно это проговорить с кем-то, кто может дать тебе совет в коньках.

OC: Вы представляете две разные культуры. Каково это – узнавать культуру друг друга? Чем вам больше всего нравится датская и русская культуры?

СП: Нам было легко привыкнуть к многокультурности, ведь мы оба выросли, много путешествуя. Датчане очень открытые, с ними легко разговаривать, они все хорошо говорят по-английски. Они очень добрые и гостеприимные.

ВТ: Я хочу научиться говорить по-русски, ведь совсем скоро у меня будет теща и сват, ведь они не очень говорят на английском. То, что восхищает меня больше всего в русской культуре – это то, как люди заботятся друг о друге. Я чувствую, что это исходит от сердца.

OC: Вы сказали «теща и сват», значит, вы обручены? Как это произошло?

ВТ: Я сделал предложение летом. Я не знал, что в Петербурге будет такое холодное лето, поэтому привез с собой только один набор неспортивной одежды. Поэтому я приоделся, когда мы пошли в парк аттракционов. Я знал, что в течение года я перешел от того состояния, когда я просто наслаждался присутствием Софьи к тому, что я уже просто не мог без нее быть. Мы прошли через парк, и я спустился на одно колено и спросил у нее, будет ли она моим спутником жизни.

СП: Я была очень счастлива, я видела, что он нервничает, но думала, что он просто напуган аттракционами, он их побаивается, поэтому ему было некомфортно. Я чувствовала, что что-то происходит, но никак не ожидала предложения.

ВП: (смеется) Если бы я сделал предложение после того, как Софья увидела меня на аттракционе, возможно, ее ответ был бы совершенно другим.

OC: Каково это – смотреть соревнования друг друга на Играх?

ВТ: Когда Софья соревнуется, я переживаю еще больше, чем когда я участвую в соревнованиях. Очень круто это смотреть, зная друг друга. Мы знаем, сколько работы ушло в участие.

OC: Какие у вас планы после Олимпиады?

СП: В мае мы планировали свадьбу, это будет зависеть от ситуации с ковидом, потому что мы хотели бы, чтобы все наши родственники смогли быть там. После окончания сезона планирование свадьбы станет для нас приоритетом.

ВТ: Трое детей, собака (смеется).

СП: Пока что таких планов нет.

Софья и Виктор

OC: Что круче – шорт-трек или конькобежный спорт?

ВТ: Мне нравится больше смотреть шорт-трек. Не только потому, что там Софья, но и потому, что там больше действия. Он менее предсказуем. Софья может прийти с тренировки и сказать, что у она упала три раза, но она довольна скоростью. Если я упаду один раз – я буду лежать в кровати два дня и проверятся на сотрясение мозга.

СП: Все, значит, решили. Шорт-трек круче (смеется).

Полное интервью Софьи и Виктора можно услышать на подкасте Olympic Channel, начиная с 4:10. (английский язык)