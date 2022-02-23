Финал Кубка России по фигурному катанию-2021/2022: участники, расписание, трансляция

24–27 февраля 2022 года в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию. В финале примут участие лучшие фигуристы по итогам этапов серии, прошедших осенью 2021 года. Фигуристы будут соревноваться в двух разрядах — мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

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Самый сильный состав участников в разряде мастеров спорта будет представлен в мужском одиночном катании. На саранский лед выйдет чемпион Европы и России 2020 года — Дмитрий Алиев. Дмитрий начал сезон с третьего места на «Финляндия Трофи», а вот на этапах серии Гран-при ISU выше 5-го места подняться не удалось. На национальном чемпионате Дмитрий стал только 9-м. Посмотрим удалось ли фигуристу за эти два месяца улучшить форму. Также мы увидим Макара Игнатова — вице-чемпиона России прошлого года. Макар в этом году успешно выступил на этапах серии Гран-при, где два раза остановился всего в шаге от пьедестала. Правда на национальном чемпионате Макар оказался сразу за Алиевым — 10 место — и претендовать на место в олимпийской сборной не смог. Также мы увидим Петра Гуменника, ставшего пятым на национальном первенстве и выигравшего «Мемориал Дениса Тена» прошлой осенью.

В парном катании особенное внимание будет направлено на победителей и вице-чемпионов этапов юниорской серии Гран-при этого сезона — Анастасию Мухортову — Дмитрия Евгеньева. Также на лед выйдут Алина Пепелева и Роман Плешков. Алина и Роман в этом сезоне пропустили национальный чемпионат, а на этапах взрослой серии Гран-при заняли два шестых места.

В танцах на льду мы увидим дуэт Анабель Морозов — Андрея Багина. Танцоры стали четвертыми на чемпионате России в декабре, а на этапах взрослой серии Гран-при заняли 5 и 6 места.

А вот в разряде кандидатов в мастера спорта на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны в своих категориях. У юниорок главная борьба развернется между представительницами «Хрустального» — Софьей Акатьевой и Аделией Петросян — и ученицей Евгения Плющенко — Вероникой Жилиной. Все девушки владеют ультрасложными прыжками. У юношей будем наблюдать за учеником Алексея Мишина — Глебом Лутфуллиным, воспитанником Александра Волкова — Артемом Ковалевым, и, представляющим «Ангелов Плющенко», Кириллом Сарновским. Конкуренцию им составят и Егор Рухин с Ильей Яблоковым. Кроме Артема Ковалева, все эти фигуристы и фигуристки должны были принимать участие в финале юниорской серии Гран-при ISU в декабре прошлого года, который был отменен из-за вспышки нового штамма коронавирусной инфекции.

В парном катании и в танцах на льду мы также увидим сильнейших российских юниоров текущего сезона. В парном катании среди прочих выступят Екатерина Петушкова — Евгений Маликов и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — еще одни фавориты этапов юниорской серии Гран-при 2021/2022. А в танцах на льду увидим уже полюбившийся многим дуэт Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола.

Участники:

Женщины (МС): Гущина Ксения, Ларионова Валерия, Молчанова Станислава, Морозова Анастасия, Онищенко Арина, Петермова Вероника, Свириденко Полина, Шульская Валерия, Яметова Вероника

Гущина Ксения, Ларионова Валерия, Молчанова Станислава, Морозова Анастасия, Онищенко Арина, Петермова Вероника, Свириденко Полина, Шульская Валерия, Яметова Вероника Юниорки (КМС): Акатьева Софья, Горбачева Алина, Гургенидзе Инга, Двоеглазова Алиса, Жилина Вероника, Захарова Мария, Куликова Елизавета, Лагутова Наталия, Морозова Виктория, Петросян Аделия, Понтелеенко Надежда, Титова Софья

Акатьева Софья, Горбачева Алина, Гургенидзе Инга, Двоеглазова Алиса, Жилина Вероника, Захарова Мария, Куликова Елизавета, Лагутова Наталия, Морозова Виктория, Петросян Аделия, Понтелеенко Надежда, Титова Софья Мужчины (МС): Алиев Дмитрий, Атояр Роман, Буташнов Даниил, Гуменник Петр, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Лазукин Артем, Сетлугин Матвей, Шестернев Георгий

Алиев Дмитрий, Атояр Роман, Буташнов Даниил, Гуменник Петр, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Лазукин Артем, Сетлугин Матвей, Шестернев Георгий Юниоры (КМС): Андрусик Кирилл, Анисимов Андрей, Дикиджи Владислав, Ковалев Артем, Колесников Николай, Лутфуллин Глеб, Попов Иван, Рухин Егор, Сарновский Кирилл, Угожаев Николай, Федоров Григорий, Яблоков Илья

Андрусик Кирилл, Анисимов Андрей, Дикиджи Владислав, Ковалев Артем, Колесников Николай, Лутфуллин Глеб, Попов Иван, Рухин Егор, Сарновский Кирилл, Угожаев Николай, Федоров Григорий, Яблоков Илья Парное катание (МС): Васильева Виктория — Запорожец Роман, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кудрявцева Лина — Спиридонов Илья, Медведева Варвара — Ложкин Максим, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Пепелева Алина — Плешков Роман, Соловьева Алина — Иванов Елисей

Васильева Виктория — Запорожец Роман, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кудрявцева Лина — Спиридонов Илья, Медведева Варвара — Ложкин Максим, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Пепелева Алина — Плешков Роман, Соловьева Алина — Иванов Елисей Парное катание (КМС): Егорова Анастасия — Маринский Родион, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Родионова Алиса — Карпов Алексей, Сторублевцева Екатерина — Грицаенко Артем, Хабибуллина Наталья — Илья Княжук, Черемных Варвара — Даниил Бутенко, Шегай Майя — Шамшуров Игорь

Егорова Анастасия — Маринский Родион, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Родионова Алиса — Карпов Алексей, Сторублевцева Екатерина — Грицаенко Артем, Хабибуллина Наталья — Илья Княжук, Черемных Варвара — Даниил Бутенко, Шегай Майя — Шамшуров Игорь Танцы на льду (МС): Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Карташова Софья — Карпов Илья, Кириллова Елизавета — Чегодаев Марк, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Анабель — Багин Андрей, Павленина Влада — Алесанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Храбрых Екатерина — Суслов Мирон

Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Карташова Софья — Карпов Илья, Кириллова Елизавета — Чегодаев Марк, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Анабель — Багин Андрей, Павленина Влада — Алесанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Храбрых Екатерина — Суслов Мирон Танцы на льду (КМС): Алексова София — Владимиров Илья, Кагановская Василиса — Ангелопол Валерий, Каташинская Екатерина — Грачев Матвей, Качушкина София — Олег Муратов, Коломенская Анна — Фролов Артем, Малеина Елизавета — Родин Григорий, Мамченкова Ольга — Волков Марк, Щербакова Анна — Гончаров Егор

Расписание и трансляция

Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.

24 февраля (четверг)

15:00-16:25 – Мужчины, МС, короткая программа

16:45-17:45 – Пары, МС, короткая программа

18:05-19:30 – Женщины, МС, короткая программа

19:45-21:00 – Танцы на льду, МС, ритм-танец

25 февраля (пятница)

12:30-14:05 – Мужчины, МС, произвольная программа

14:20-15:30 – Пары, МС, произвольная программа

15:40-16:00 – Церемония награждения (пары, мужчины)

16:00-17:35 – Женщины, МС, произвольная программа

17:50-19:15 – Танцы на льду, МС, произвольный танец

19:25-20:00 – Церемония награждения (танцы на льду, женщины)

26 февраля (суббота)

14:00-15:20 – Юноши, КМС, короткая программа

15:35-16:55 – Девушки, КМС, короткая программа

17:10-18:10 – Пары, КМС, короткая программа

18:25-19:40 – Танцы на льду, КМС, ритм-танец

27 февраля (воскресенье)