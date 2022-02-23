Финал Кубка России по фигурному катанию-2021/2022: участники, расписание, трансляция

24–27 февраля 2022 года в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию. В финале примут участие лучшие фигуристы по итогам этапов серии, прошедших осенью 2021 года. Фигуристы будут соревноваться в двух разрядах — мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.
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Самый сильный состав участников в разряде мастеров спорта будет представлен в мужском одиночном катании. На саранский лед выйдет чемпион Европы и России 2020 года — Дмитрий Алиев. Дмитрий начал сезон с третьего места на «Финляндия Трофи», а вот на этапах серии Гран-при ISU выше 5-го места подняться не удалось. На национальном чемпионате Дмитрий стал только 9-м. Посмотрим удалось ли фигуристу за эти два месяца улучшить форму. Также мы увидим Макара Игнатова — вице-чемпиона России прошлого года. Макар в этом году успешно выступил на этапах серии Гран-при, где два раза остановился всего в шаге от пьедестала. Правда на национальном чемпионате Макар оказался сразу за Алиевым — 10 место — и претендовать на место в олимпийской сборной не смог. Также мы увидим Петра Гуменника, ставшего пятым на национальном первенстве и выигравшего «Мемориал Дениса Тена» прошлой осенью.
В парном катании особенное внимание будет направлено на победителей и вице-чемпионов этапов юниорской серии Гран-при этого сезона — Анастасию Мухортову — Дмитрия Евгеньева. Также на лед выйдут Алина Пепелева и Роман Плешков. Алина и Роман в этом сезоне пропустили национальный чемпионат, а на этапах взрослой серии Гран-при заняли два шестых места.
В танцах на льду мы увидим дуэт Анабель Морозов — Андрея Багина. Танцоры стали четвертыми на чемпионате России в декабре, а на этапах взрослой серии Гран-при заняли 5 и 6 места.
А вот в разряде кандидатов в мастера спорта на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны в своих категориях. У юниорок главная борьба развернется между представительницами «Хрустального» — Софьей Акатьевой и Аделией Петросян — и ученицей Евгения Плющенко — Вероникой Жилиной. Все девушки владеют ультрасложными прыжками. У юношей будем наблюдать за учеником Алексея Мишина — Глебом Лутфуллиным, воспитанником Александра Волкова — Артемом Ковалевым, и, представляющим «Ангелов Плющенко», Кириллом Сарновским. Конкуренцию им составят и Егор Рухин с Ильей Яблоковым. Кроме Артема Ковалева, все эти фигуристы и фигуристки должны были принимать участие в финале юниорской серии Гран-при ISU в декабре прошлого года, который был отменен из-за вспышки нового штамма коронавирусной инфекции.
В парном катании и в танцах на льду мы также увидим сильнейших российских юниоров текущего сезона. В парном катании среди прочих выступят Екатерина Петушкова — Евгений Маликов и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — еще одни фавориты этапов юниорской серии Гран-при 2021/2022. А в танцах на льду увидим уже полюбившийся многим дуэт Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола.
Участники:
- Женщины (МС): Гущина Ксения, Ларионова Валерия, Молчанова Станислава, Морозова Анастасия, Онищенко Арина, Петермова Вероника, Свириденко Полина, Шульская Валерия, Яметова Вероника
- Юниорки (КМС): Акатьева Софья, Горбачева Алина, Гургенидзе Инга, Двоеглазова Алиса, Жилина Вероника, Захарова Мария, Куликова Елизавета, Лагутова Наталия, Морозова Виктория, Петросян Аделия, Понтелеенко Надежда, Титова Софья
- Мужчины (МС): Алиев Дмитрий, Атояр Роман, Буташнов Даниил, Гуменник Петр, Ерохов Алексей, Игнатов Макар, Лазукин Артем, Сетлугин Матвей, Шестернев Георгий
- Юниоры (КМС): Андрусик Кирилл, Анисимов Андрей, Дикиджи Владислав, Ковалев Артем, Колесников Николай, Лутфуллин Глеб, Попов Иван, Рухин Егор, Сарновский Кирилл, Угожаев Николай, Федоров Григорий, Яблоков Илья
- Парное катание (МС): Васильева Виктория — Запорожец Роман, Гейниш Екатерина — Миронов Илья, Кудрявцева Лина — Спиридонов Илья, Медведева Варвара — Ложкин Максим, Мухортова Анастасия — Евгеньев Дмитрий, Пепелева Алина — Плешков Роман, Соловьева Алина — Иванов Елисей
- Парное катание (КМС): Егорова Анастасия — Маринский Родион, Петушкова Екатерина — Маликов Евгений, Родионова Алиса — Карпов Алексей, Сторублевцева Екатерина — Грицаенко Артем, Хабибуллина Наталья — Илья Княжук, Черемных Варвара — Даниил Бутенко, Шегай Майя — Шамшуров Игорь
- Танцы на льду (МС): Ермакова Ксения — Пантелеев Владислав, Карташова Софья — Карпов Илья, Кириллова Елизавета — Чегодаев Марк, Миронова Екатерина — Устенко Евгений, Морозов Анабель — Багин Андрей, Павленина Влада — Алесанян Александр, Пасечник Елизавета — Блинов Дмитрий, Храбрых Екатерина — Суслов Мирон
- Танцы на льду (КМС): Алексова София — Владимиров Илья, Кагановская Василиса — Ангелопол Валерий, Каташинская Екатерина — Грачев Матвей, Качушкина София — Олег Муратов, Коломенская Анна — Фролов Артем, Малеина Елизавета — Родин Григорий, Мамченкова Ольга — Волков Марк, Щербакова Анна — Гончаров Егор
Расписание и трансляция
Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.
24 февраля (четверг)
- 15:00-16:25 – Мужчины, МС, короткая программа
- 16:45-17:45 – Пары, МС, короткая программа
- 18:05-19:30 – Женщины, МС, короткая программа
- 19:45-21:00 – Танцы на льду, МС, ритм-танец
25 февраля (пятница)
- 12:30-14:05 – Мужчины, МС, произвольная программа
- 14:20-15:30 – Пары, МС, произвольная программа
- 15:40-16:00 – Церемония награждения (пары, мужчины)
- 16:00-17:35 – Женщины, МС, произвольная программа
- 17:50-19:15 – Танцы на льду, МС, произвольный танец
- 19:25-20:00 – Церемония награждения (танцы на льду, женщины)
26 февраля (суббота)
- 14:00-15:20 – Юноши, КМС, короткая программа
- 15:35-16:55 – Девушки, КМС, короткая программа
- 17:10-18:10 – Пары, КМС, короткая программа
- 18:25-19:40 – Танцы на льду, КМС, ритм-танец
27 февраля (воскресенье)
- 12:30-14:00 – Юноши, КМС, произвольная программа
- 14:15-15:45 – Девушки, КМС, произвольная программа
- 15:55-16:15 – Церемония награждения (девушки, юноши)
- 16:15-17:20 – Пары, КМС, произвольная программа
- 17:35-19:00 – Танцы на льду, КМС, произвольный танец
- 19:10-19:30 – Церемония награждения (танцы, пары).