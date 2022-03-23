Финал Кубка мира по прыжкам с трамплина-2021/22 в Планице: где смотреть и что ждать

Развязка Кубка мира по прыжкам с трамплина-2021/22 в нынешнем сезоне пройдет с 24 по 27 марта на знаменитой «Летальнице» в Планице. Перед двумя заключительными стартами японец Рею Кобаяси опережает немца Карла Гайгера на 66 очков. С одной стороны, разрыв достаточно велик, с другой – если Гайгер одержит две победы, его конкуренту необходимо занять в двух стартах, как минимум, второе и третье места.

По ходу сезона соперники были достойны друг друга, хотя говорить о дуэли не приходится – по ходу Кубка мира побеждали очень и очень многие. Но именно 25-летний Кобаяси и 29-летний Гайгер оказались самыми стабильными, заметно опережая всех преследователей в общем зачете. У Рею в его карьере уже был Большой хрустальный глобус в сезоне-2018/19, но тогда его превосходство над ближайшим соперником австрийцем Штефаном Крафтом составило более 700 баллов. В свою очередь у Гайгера в прошлом был лишь один сопоставимый с нынешним сезон – он стал вторым в розыгрыше 2019/20, уступив 140 баллов все тому же Крафту. Кстати, сейчас Штефан занимает пятое место и уже не может вклиниться в борьбу за трофей.

Примечательно, что концовку сезона оба фаворита в борьбе за общую победу проводят по своим меркам слабовато. Кобаяси на двух этапах Кубка мира в Осло и в Оберстдорфе ни разу не поднялся выше шестого места, а на полетном чемпионате мира в Викерсунде стал лишь 13-м. Но его немецкий визави шансами не воспользовался, его лучший результат на двух последних этапах – пятое место. А на ЧМ по полетам, который, напомним, в зачет Кубка мира не идет, Гайгер стал восьмым.

Рею Кобаяси проводит великолепный сезон. Но сумеет ли поставить победную точку в Кубке мира? Фото © 2022 Getty Images

Однако у Карла есть козырь в рукаве – с 2020 года он непобедим на «Летальнице». В декабре позапрошлого года он выиграл в Планице чемпионат мира по полетам, а в марте 2021-го победил здесь на обоих стартах Кубка мира. То есть трамплин ему полностью подходит, если, конечно, форма в конце сезона у него совсем не ушла. Впрочем, Рею также может блеснуть в Планице, пусть на ЧМ-2020 по полетам он стал только 19-м. Зато на двух стартах в марте прошлого года дважды занял вторые места за Гайгером. Если сейчас подобная ситуация повторится, то Карл отыграет у Рею только 40 очков из необходимых 66 очков. В случае победного дубля ему надо рассчитывать, что Кобаяси станет вторым и четвертым в двух стартах или дважды третьим, или выступит еще хуже. Если же Гайгер не наберет максимума очков, то задача японца упростится.

Прыжки с трамплина. Финал Кубка мира-2021/2022. Планица, Словения. Расписание соревнований с прямыми трансляциями

время начала соревнований - московское

24 марта, четверг

Мужчины. Гигантский трамплин (HS 240). Квалификация. Начало в 13:00

25 марта, пятница

Мужчины. Гигантский трамплин. Основные соревнования. Первый старт. Начало в 16:00

26 марта, суббота

Мужчины. Командные соревнования. Гигантский трамплин. Начало в 16:00

27 марта, воскресенье

Мужчины. Гигантский трамплин. Основные соревнования. Второй старт. Начало в 12:00

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