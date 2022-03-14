Финал Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/2022: где смотреть и что ждать

Финал Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/22 пройдет в Куршевеле и Мерибеле 16 – 20 марта. У мужчин швейцарец Марко Одерматт может быть спокойным – Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете от него никуда не денется вне зависимости от его результатов на финале Кубка, зато у женщин борьба за трофей между Микаэлой Шиффрин и Петрой Влховой может продолжаться до последнего вида программы. Также на кону и Малые Хрустальные глобусы в ряде дисциплин.

На данный момент Одерматт опережает Александра Амодта Кильде из Норвегии на 329 очков. Да, в розыгрыше Кубка мира остается еще 400 баллов, но выигрыш Марко первого в его карьере Большого глобуса лишь формальность – Кильде не ходит слаломные виды. Кроме того, Одерматт уже гарантировал себе Кубок мира в гигантском слаломе. В зачете скоростного спуска лидирует как раз Кильде, опережающий Бита Фойца на 23 очка, теоретические шансы сохраняют австриец Маттиас Майер и итальянец Доминик Парис, но они проигрывают Кильде более 80 очков.

В супергиганте Кильде уже обеспечил себе Малый глобус, а в слаломе его соотечественник Хенрик Кристофферсен, набравший в конце сезона потрясающую форму, лидирует с 371 баллом в активе. Еще один норвежец Лукас Браатен отстает на 48 очков, немец Линус Штрассер и австриец Мануэль Феллер проигрывают более 60 очков. Но в слаломе все настолько непредсказуемо, что даже швейцарец Даниэль Юль, у которого 283 балла, может стать победителем Кубка мира.

У женщин Шифрин лидирует с 1245 очками, у Влховой – 1189 очков. Причем и американка и словачка способны набрать очки в каждой из четырех дисциплин, пусть в скоростных видах преимущество Микаэлы все же заметно. В зачете скоростного спуска лидирует итальянка София Годжа, опережающая швейцарку Коринн Сутер на 75 очков, в супергиганте Кубок уже гарантировала себе итальянка Федерика Бриньоне, которая, кстати, сохраняет с 931 очком чисто теоретические шансы и на Большой Хрустальный глобус. В гигантском слаломе Сара Хектор из Швеции опережает француженку Тессу Ворли на пять очков, на 51 очко отстает Шиффрин, на 91 очко – Влхова. А в слаломе Петра уже гарантировала себе Малый Кубок мира.

Марко Одерматт едет на финальный этап Кубка мира за Большим Хрустальным глобусом Фото © 2022 Getty Images

Горные лыжи. Расписание финала Кубка мира по горнолыжному спорту-2021/2022 в Куршевеле и Мерибеле (Франция) с прямыми трансляциями

Время начала соревнований – московское.

16 – 20 марта

16 марта, среда

Скоростной спуск. Мужчины. Начало в 12:00 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

Скоростной спуск. Женщины. Начало в 13:30 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

17 марта, четверг

Супергигант. Женщины. Начало в 12:00 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

Супергигант. Мужчины. Начало в 13:30 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

18 марта, пятница

Командные параллельные соревнования. Начало в 14:00 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

19 марта, суббота

Гигантский слалом. Мужчины. Начало в 11:00 и 14:00 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

Слалом. Женщины. Начало в 12:30 и 15:30 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

20 марта, воскресенье

Гигантский слалом. Женщины. Начало в 11:00 и 14:00 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

Слалом. Мужчины. Начало в 12:30 и 15:30 (Eurosport 1, EurosportPlayer)

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь